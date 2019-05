Marcelo Muniagurria, ex vicegobernador de la provincia de Santa Fe durante el segundo mandato de Carlos Reutemann (1999-2003) y ex integrante de la mesa directiva provincial del PRO, falleció ayer a los 72 años en un sanatorio rosarino donde estaba internado.

Nacido en Rosario, el dirigente político y ruralista santafesino fue presidente de la Sociedad Rural de Rosario (SRR) y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) . Además, se desempeñó en el Inta. A principios de los 90 dirigió el suplemento de Agro de La Capital.

Muniagurria, quien también fue diputado nacional, se recibió de ingeniero agrónomo y se dedicó a la citricultura.

Ayer la noticia de su deceso trajo el recuerdo de su particular sentido del humor. “Qué fenómeno: miembro de la Sociedad Rural y presidente de CRA con nada más que 50 hectáreas de cítricos”, dijo alguna vez en una nota con La Capital al definirse a sí mismo, para agregar: “Mis amigos me llamaban el verdulero y los medios me destacaban como productor de alternativas no tradicionales”.

Con el triunfo de Reutemann en las elecciones a gobernador de 1999, Muniagurria asumió como su vice hasta 2003. Años más tarde, la política lo vería como uno de los máximos referentes del PRO de Santa Fe.

En ese marco, durante una nota con La Capital en 2005, el ex vicegobernador apostó a Mauricio Macri como una figura clave para aglutinar a la centroderecha. Al ser consultado sobre cómo veía el futuro del ex gobernador hizo gala de su picardía al decir: “Si siendo vicegobernador y trabajando codo a codo con él nunca interpreté cuáles podías ser sus decisiones, sería una falta de respeto hacerlo ahora”.

Muniagurria también fue candidato a intendente en 2003, luego de esa campaña Macri lo eligió como referente en la provincia.