Expropiación de YPF: Argentina ratificó que apelará el fallo por el pago de U$S 16.099 millones 

El gobierno nacional ratificó este viernes que apelará el fallo dictado dictado este viernes por la jueza del Distrito Sur de Manhattan Loretta Preska, quien ordena al país a resarcir dos fondos buitre en U$S 16.099 millones por la expropiación de la petrolera llevada a cabo en 2012. La sentencia benefició a los demandantes Burford Capital (adquirió los derechos de litigio al Grupo Petersen) y Eton Park.

La magistrada ordenó que Petersen reciba U$S 14.385.449,737, de los cuales U$S 7.533.269,948 corresponden a daños y U$S 6.852.179,789 al 8% de interés simple previo a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.