Cristina criticó con dureza a la Justicia de Estados Unidos tras fallo por YPF contra Argentina

La vicepresidenta denunció un pacto entre los fondos buitres y el Poder Judicial estadounidense para perjudicar al país. "Qué no te mientas más", posteó en X.

A una semana del fallo de la justicia de Nueva York contra la Argentina y que obliga a pagarle unos US$16.000 millones al fondo Bradford, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció un pacto entre la Justicia de Estados Unidos y los fondos buitre “Hay un viejo aforismo que reza… ´Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad´”, lanzó desde su cuenta de X.

La mandataria hizo el descargo tras un largo silencio en las redes sociales: “Y si no me creés, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares”, continuó la ex mandataria.