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Reconversión de la costa norte: el Concejo convoca a una sesión extraordinaria

De acuerdo a la nueva ley orgánica de municipios, el Concejo Municipal se reunirá el próximo jueves, a las 13, para tratar exclusivamente el proyecto vinculado al parque acuático.

21 de mayo 2026 · 17:58hs
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Ya se muestran maquetas del proyecto para el Parque Acuático que le cambiará la cara a la costanera norte.

Ya se muestran maquetas del proyecto para el Parque Acuático que le cambiará la cara a la costanera norte.

La reconversión de la costa norte tendrá un capítulo especial en el Concejo Municipal este jueves a las 13 cuando el cuerpo se convoque para tratar en sesión extraordinaria los detalles de este proyecto que impulsa la Intendencia.

La resolución surgió desde sectores del peronismo y del socialismo "disidente" en base al artículo 33 de la nueva Ley Orgánica de Municipios. Esta sesión extraordinaria se producirá para tratar exclusivamente el proyecto vinculado a la reconversión de la costa norte, que incluye un parque acuático. De modo que antes de la sesión ordinaria, ya está acordado este encuentro puntual para las 13 del próximo jueves.

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La convocatoria a la sesión extraordinaria lleva las firmas de los concejales Juan Monteverde, Antonio Salinas, Julián Ferrero y Agustina Gareis, del Bloque Ciudad Futura; Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía; Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Pablo Basso, Mariano Romero y María José Poncino, del Peronismo; y Norma López, del bloque Comunidad.

Cabe recordar que el viernes pasado, el municipio le dio el puntapié inicial simbólico a las obras para la renovación integral de la costanera norte. Y lo hizo con las demoliciones de dos históricos bares de la Rambla Catalunya, Mordisco y Paradiso.

En ese lugar se prevé la construcción de parque acuático como parte de un plan integral de mejoras. En la licitación se presentaron cuatro oferentes bajo un presupuesto previsto para la obra en total de 12.600 millones de pesos impulsado por el municipio. Si bien la demolición ya se hizo efectiva aún resta que las autoridades definan qué grupo empresario las llevará adelante.

Con el retiro de las viejas estructuras se ganarán más de 110 metros lineales y unos 1.600 metros cuadrados aproximadamente que pasarán a integrar el frente de playa.

>> Leer más: Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte

La reconversión de la Rambla comprende la reconstrucción del conducto pluviocloacal Piaggio (derruido en su extremo de conexión con el río) y en el marco de las intervenciones resulta fundamental reconstruir para garantizar que todos los desechos vayan al río como estuvo pensado en un principio. Las obras implican rearmar dos conductos que importantes dimensiones. Eso mejorará el correcto drenaje de desechos pluviales para 24 mil vecinos de la zona norte de Rosario con su extensión hacia el Paraná.

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Renovación de la costanera norte. El bar Mordisco fue el primero que recibió el

Renovación de la costanera norte. El bar Mordisco fue el primero que recibió el "ataque" de las topadoras

Procedimiento exprés

Al ser consultado sobre cuándo se iniciarán las obras en sí, el secretario de Obras Públicas del municipio Juan Ferrer aseguró que “se realizará un procedimiento exprés para empezar a trabajar lo antes posible. En junio la empresa tiene que tomar posesión de las zonas, son varias las intervenciones, para arrancar inmediatamente y cumplir con el cronograma que prevé para fin de año esté todo en condiciones e inaugurado para todos los vecinos”.

El funcionario consideró que los cuestionamientos al proyecto que surgieron en distintos medios “tuvieron que ver con información que no se conocía o no estuvo bien explicada. Eso es lo que estamos haciendo, explicando cada una de las intervenciones para garantizar que el municipio no quiere cambiar el uso del espacio púbico, ni privatizar ninguna zona de la costanera norte, ni construir un parque acuático de grandes dimensiones en un sector donde no corresponde”.

Enfático, Ferrer ahondó: "Todo lo contrario. La idea es garantizar que esta zona de Rosario, que siempre tuvo que ver con el disfrute del aire libre, siga siendo de la misma manera y que puedan aprovechar todos los vecinos de la ciudad. La intención no es sesgar, todo lo contrario. Es ampliar servicios, mejorar la infraestructura que es fundamental para que el resto de las actividades se lleven adelante y que esto sea público ciento por ciento para los vecinos y para los turistas, que muchos hoy cruzan el río Paraná y van a Victoria para disfrutar de un parque acuático”.

Qué pasará con los bares, los pescadores y lanchas taxis

Sobre el sector del río había cuatro locales, dos de ellos (Mordisco y Paradiso) se van a demoler. Lo que era Mordisco dejará una superficie de 1.600 metros cuadrados libres de playa, y Paradiso dejará una superficie libre de 800 metros cuadrados. En esos dos sectores habrá baños públicos. Y de la mano de enfrente de la avenida estará el Mercado Norte, similar al Mercado del Río y del Centro, para que allí se puedan alojar ofertas gastronómicas.

El sector donde están los pescadores también será renovado. "Nadie quiere retirarlos de ese sector. Hay que ordenarlos, mejorar las condiciones de trabajo y ordenar la zona llevando infraestructura", puntualizó el funcionario. Además, se llegará al acceso sur de La Florida, con la demolición del pórtico.

Con relación al servicio de taxis lanchas, Ferrer dijo que la intención "es llevarlo hacia el estacionamiento norte de La Florida, donde ya se están realizando mejoras. De esa forma se ganarán entre 700 y 800 metros lineales de playa y de circulación para los nadadores que realizan sus actividades. Hoy pueden hacerlo sólo en un tramo de 800 metros lineales, con un muelle en el medio. Con esta intervención, tendrán 1.500 metros libres para disfrutar del sector".

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