Entregaron 20 equipos de riego para productores hortícolas locales y regionales

Juan Traverso, integrante del grupo Exphortar, detalló que los riegos que usan la mayoría de los productores de la región son los riegos por arrastre. “Es lo más antiguo que hay en la agricultura, ya que produce erosión, se desperdicia muchísima agua, produce encharcamiento y se necesita suelo con pendiente para lograr el riego. Si no tenés pendiente natural es imposible llegar con el agua al final del lote. Con estos nuevos riegos no producís erosión, no desperdicías agua, no tenés encharcamiento y podés fertilizar. Además el cultivo está siempre húmedo ahorrando un montón de tiempo y energía. Es cambiar por algo nuevo e innovador”, explicó.