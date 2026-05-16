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Impulsan una ley integral para la prevención del suicidio en Santa Fe

Fue la principal causa de muerte violenta en Santa Fe en 2025, representando el 46% del total de casos y superando a los homicidios y siniestros viales

16 de mayo 2026 · 18:00hs
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Durante 2025

Durante 2025, el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta en Santa Fe.

El diputado provincial Miguel Rabbia, del peronismo, presentó un proyecto de ley que propone una estrategia integral para enfrentar la crisis de salud mental en la provincia. La iniciativa surge como respuesta a un panorama alarmante: durante 2025, el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta en Santa Fe, representando el 46% del total de casos y superando a los homicidios y siniestros viales.

"En el siglo XIX, el reto de la salud pública fueron las enfermedades infecciosas y en el siglo XX las crónicas no transmisibles como el cáncer, los ACV o la diabetes. Hoy, en el siglo XXI, el desafío es la salud mental", afirmó Rabbia.

El proyecto consta de tres pilares. Por un lado, pretende institucionalizar un dispositivo de escucha y asistencia profesional gratuita y accesible en todo el territorio. Este servicio contará con personal capacitado para la contención inmediata y la derivación oportuna a la red de salud pública y el sistema de emergencias (107). "La evidencia demuestra que una línea de intervención directa reduce significativamente los desenlaces fatales. Cuando el Estado está presente y escucha, las ideaciones suicidas se pueden disipar", explicó el legislador, que también es médico.

>> Leer más: Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas

Por otro lado, el proyecto propone la creación de un sistema que garantice la trazabilidad de los casos y la obtención de datos sólidos, apuntando a terminar con el vacío informativo mediante un seguimiento activo de las personas en riesgo y el registro detallado de las intervenciones. Según Rabbia, "necesitamos diagnósticos precisos para construir respuestas públicas eficaces. El acceso a información actualizada es una condición necesaria para diseñar políticas que realmente protejan la vida".

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El diputado provincial Miguel Rabbia.

El diputado provincial Miguel Rabbia.

Finalmente, la propuesta otorga rango de prioridad a la sensibilización de la comunidad. La ley busca revertir la ausencia de comunicación pública sobre salud mental y adicciones mediante campañas sostenidas y profesionales. “Debemos acompañar informando a nuestra comunidad. Es urgente retomar campañas de prevención que hace mucho no se ven”, destacó.

>> Leer más: Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina

Complementariamente, Rabbia ingresó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer el estado actual de los recursos destinados a la prevención de los suicidios. Entre los puntos solicitados, se destacan la modalidad de funcionamiento de los dispositivos actuales, los protocolos de articulación hospitalaria, el presupuesto asignado a programas de sensibilización y la cantidad de intervenciones por autolesiones registradas en los últimos tres años.

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