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La Mesa Regional de la Producción busca destrabar la ley de emergencia pyme

Ante la caída de la actividad y el aumento de costos representantes de entidades empresarias de Rosario solicitaron acelerar el tratamiento del proyecto de emergencia pyme impulsado en el Congreso nacional

11 de mayo 2026 · 18:26hs
Entidades empresarias y cooperativas que forman parte de la Mesa Regional de la Producción se reunieron este lunes en Rosario.

Entidades empresarias y cooperativas que forman parte de la Mesa Regional de la Producción se reunieron este lunes en Rosario.

Entidades empresarias y cooperativas que forman parte de la Mesa Regional de la Producción se reunieron este lunes en Rosario y salieron a buscar apoyo para que se destrabe el tratamiento de la ley de emergencia pyme. Buscan que el presidente de la Comisión de Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Farías, junto al bloque de Provincias Unidas puedan sumar los votos necesarios para llevar al recinto el tratamiento de algunos de los proyecto presentados.

Tras el encuentro, Juan José Sisca, presidente de (Apyme) destacó “la imperiosa necesidad que los legisladores nacionales convoquen a una sesión especial” para tratar el tema en cuestión. En ese sentido, recordó que actualmente hay varios proyectos presentados sobre emergencia pyme y señaló que a nivel general todos buscan ayudar a las pymes en crisis.

"Le pedimos al gobernador de la provincia que apoye la iniciativa y pueda compartir con los legisladores de Provincias Unidas, que suman 21, que nos ayuden con la sanción de la ley", indicó Sisca.

Las pymes se llevan la peor parte de la crisis productiva que golpea a la región. Según Apyme, más de 2.300 empresas del segmento de menor escala tuvieron que dejar la actividad. En su informe productivo correspondiente a abril también se marcó que el deterioro de la situación financiera de las empresas. “Desde septiembre pasado el total de cheques rechazados por motivo sin fondos suficientes registra un importante crecimiento, en febrero los rechazos fueron de un 2% en cantidad y de 1,5% en términos de monto”, señaló. En el mismo mes, agregó, el número total de facturas de crédito electrónica mipyme ingresadas al sistema de circulación abierta del BCRA se redujo un 58,8% interanual.

Proyectos de ley

En el Congreso hay varios proyectos de ley de salvataje para pymes presentados. En líneas generales, frente al aumento de costos y la crisis que atraviesan distintos sectores productivos las iniciativas proponen declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas. Entre otros puntos, se contempla baja de tarifas, alivio fiscal, moratorias, beneficios financieros y un nuevo régimen preventivo para evitar quiebras empresarias y preservar puestos de trabajo.

Además de medidas tributarias y financieras, la ley de salvataje para pymes prevé incorpora herramientas de reestructuración preventiva de pasivos destinadas a frenar ejecuciones, suspender pedidos de quiebra y facilitar acuerdos con acreedores. El objetivo es "sostener el empleo argentino y preservar el entramado productivo nacional".

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