En plena interna del peronismo, Ricardo Quintela afirmó que "hay que proteger a Kicillof"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que su par bonaerense, Axel Kicillof, es "lo único que le queda a los argentinos" como alternativa , en medio de la puja con la ex presidenta Cristina Kirchner por la conducción del peronismo . El riojano ratificó su participación en las elecciones del Partido Justicialista (PJ) del 17 de noviembre, en las que competirá con Cristina Kirchner.

Quintela opinó sobre su competencia con la ex presidenta y los desafíos de la actualidad : “Creo que la gente dio vuelta la página y quiere otra cosa. Son los métodos, las formas, los procedimientos que tenemos que modificar”.

“Tenemos que unirnos, sentarnos en la mesa con compañeros con los que hay alguna disidencia y empezar a generar una mirada común”, argumentó el candidato.

Quintela también destacó la experiencia de Cristina y opinó sobre su rol en el espacio: “Es una mujer muy importante por su experiencia, por su conocimiento, no solamente del país, de América, sino del mundo”. Sin embargo, subrayó: “Tenemos que ser generosos y dejarla descansar un poco”.

Quintela defendió a Kicillof

"Al compañero Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos", lanzó Quintela en declaraciones radiales.

El gobernador riojano salió a hablar luego de que el ala camporista se pronunciara en duros términos sobre Kicillof. Primero fue Cristina Kirchner quien, tras oficializar su lista para ir por la conducción del peronismo, cuestionó a su ex ministro de Economía al afirmar que "los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”.

También salió a escena el senador Oscar Parrilli a fustigar al gobernador bonaerense: "Nos parece muy ingrato que no tome una postura política sobre la posibilidad de que Cristina conduzca este espacio".

kicicris.jpg Axel Kicillof y Cristina Kirchner, la disputa interna más impensada dentro del universo peronista.

En relación con la no definición de Kicillof, reclamada por el kirchnerismo, sostuvo: "Para protegerlo a él, le pedí que no se metiera para que no genere ningún tipo de suspicacia".

"Está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad del rol que tiene. Y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible, basada en propuestas, ideas y programas", concluyó Quintela.

La respuesta de Kicillof tras las críticas

A través de la red social X, Kicillof salió este sábado a reforzar su posición: “Por favor, encontremos la unidad y dejemos de reproducir metodologías y conductas que nos trajeron hasta acá. Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco. Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento”.

Embed Construir un escudo y una alternativa: para eso, unidad.



Argentina atraviesa una situación muy grave, nuestro pueblo está siendo agredido por un Gobierno Nacional desertor que ataca a la Universidad Pública, destruye los derechos, favorece el saqueo de nuestros recursos, fomenta… — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 19, 2024

“También con los dirigentes que se oponen, con la CGT y las dos CTA, con los movimientos sociales, con todas las agrupaciones, con todos los gobernadores e intendentes, con toda la militancia. Con nuestras diferencias, pero sobre todo con nuestro compartido amor por la Patria, espero que el Partido Justicialista dedique toda su energía a fortalecer el escudo y la alternativa que tanto necesita el pueblo”, concluyó el mandatario de Buenos Aires.