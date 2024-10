Interna del PJ: Cristina no cerró con Quintela y cargó contra Kicillof

"Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, le dedicó CFK al gobernador de Buenos Aires. El riojano no se baja de la carrera por la jefatura del peronismo

Cristina Kirchner armó su lista oficial para competir por la presidencia del PJ. Desechando la reunión que estaba prevista para este viernes con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela (quien confirmó que sigue en carrera), la exmandataria dio luz verde a su candidatura y oficializó los nombres que la acompañarán. Y no se privó de cuestionar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof , al afirmar: “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más” .

En la nómina no se muestran gobernadores del peronismo ni representantes del espacio impulsado por Quintela, con lo cual quedó en evidencia el no acuerdo con el mandatario riojano. De hecho, el entorno de CFK comenzó a delinear un acto para el lunes próximo en Quilmes.

mayans.jpg José Mayans, senador nacional por Formosa. Foto: Archivo / La Capital.

Como candidata a la vicepresidencia 2ª irá Lucía Corpacci, hoy senadora nacional, exmandataria de Catamarca y titular del PJ de esa provincia, quien además tiene buena relación con Raúl Jajil, actual gobernador y uno de los señalados por Cristina por su sintonía con la gestión del libertario Javier Milei. Eso quedó evidenciado en el comportamiento durante la votación de la ley Bases.

Tercero en la lista de vicepresidentes se encuentra el titular del bloque de diputados de UP, Germán Martínez, quien responde políticamente al exjefe de Gabinete Agustín Rossi. Rosarino y de larga trayectoria en la Cámara baja, asumió la conducción de la bancada después que Máximo Kirchner renunciara, tras el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Germán Martinez.JPG Germán Martínez, jefe del bloque de diputados nacionales de UP. Foto: Archivo / La Capital.

La nómina la completan la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y Ricardo Pignanelli, secretario general del Smata.

La lista se terminó de conformar este viernes en una reunión en la sede del Smata, en la cual, además de Cristina y los otros miembros de la lista, estuvieron Máximo, Eduardo Wado de Pedro y el tucumano Juan Manzur.

La lista oficial de Cristina:

José Mayans, vicepresidente primero.

Lucía Corpacci, vicepresidenta segunda.

Germán Martínez, vicepresidente tercero.

Mariel Fernández, vicepresidenta cuarta.

Ricardo Pignanelli, vicepresidente quinto.

De ese modo, habrá presencia de los titulares de los bloques en ambas Cámaras del Congreso, más una senadora, una intendenta del Conurbano y un representante del sindicalismo, lo cual genera un gran volumen político para la lista de la expresidenta.

Quintela, firme

Por su parte, Quintela aseveró: "Seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto". Lo hizo luego de que se conociera la lista que acompañará a la expresidenta para comandar al PJ.

A través de sus redes sociales, Quintela comentó: "Con dolor veo que a esta altura no se trata de debates amplios ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de la Argentina frente a las nefastas políticas de Milei".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/1847392612950425997&partner=&hide_thread=false Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto.



"La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener", sostuvo el mandatario riojano.

Kicillof, cuestionado por CFK

Paralelamente, durante la reunión en la sede del Smata, Cristina arremetió contra Kicillof. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, aseveró acerca del gobernador. Sin nombrarlo, CFK no ocultó su decepción con el dirigente.

kicicris.jpg Axel Kicillof y Cristina Kirchner, la disputa interna más impensada dentro del universo kirchnerista. Foto: Archivo / La Capital.

“Ningún dirigente es víctima. La única víctima en este país es la gente”, añadió sobre Kicillof, para luego aludir por elevación a Quintela: “No estamos eligiendo entre (José de) San Martín y (Manuel) Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”.

Previamente, había trascendido varias críticas por parte de dirigentes kirchneristas hacia el gobernador de Buenos Aires por no acompañar la candidatura de Cristina.

“Lo que vimos en Berisso fue un acto de lanzamiento de la candidatura de Axel. No habló de un tema candente y actual, que es la candidatura de Cristina a presidir el PJ. Seguimos esperando un pronunciamiento claro y contundente. Nos llama la atención que le dé lo mismo que presida el partido Cristina o Quintela”, sostuvo Oscar Parrilli, quien fue la mano derecha de la exmandataria.

Frente a los cuestionamientos, Kicillof mantuvo la calma y se llamó al silencio. Sin embargo, su entorno dio a entender que, de haber elecciones internas, el gobernador se inclinará por la exmandataria.

Todavía resta definir si habrá un encuentro entre Cristina y Quintela de cara a la interna partidaria. El riojano ya habría mostrado su intención de tener una reunión para "liberar todos los obstáculos" en la realización de las internas del PJ previstas para el 17 de noviembre.