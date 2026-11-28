La diputada Lionella Cattalini instó a avanzar con una norma que establezca que magistrados, fiscales y defensores sean juzgados bajo las mismas reglas y por un tribunal mixto

Piden que se trate en sesiones extraordinarias de la Legislatura el régimen de enjuiciamiento.

La diputada provincial Lionella Cattalini (Unidos) pidió que se incorpore al período de sesiones extraordinarias el proyecto que modifica el régimen de enjuiciamiento de magistrados, fiscales y defensores .

“De una vez por todas, la Legislatura de Santa Fe tiene que avanzar en una ley que establezca, como manda la Constitución, que todos sean juzgados bajo las mismas reglas y por un tribunal mixto . La discusión no puede seguir postergándose”, enfatizó la socialista.

Cattalini recordó que desde hace tiempo viene presentando iniciativas para modificar el sistema vigente, en especial en lo que hace a las leyes provinciales 13.013 y 13.014.

En esa línea, destacó que los mecanismos de enjuiciamiento fueron uno de los temas que mayor debate generaron durante el proceso de reforma constitucional, en 2025 .

Por eso, la diputada aludió a las diferencias existentes entre el sistema de enjuiciamiento de fiscales, abordado exclusivamente por la Legislatura, y el de los magistrados, en el que la Corte Suprema tiene un rol preponderante.

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“Creemos que logramos un consenso democrático importantísimo y que la Constitución nos obliga a dictar una ley”, expresó Cattalini a la hora de reivindicar los acuerdos alcanzados durante la Convención Reformadora.

Asimismo, la legisladora advirtió: “Los hechos registrados en el último tiempo dan cuenta de que es necesario dejar atrás arbitrariedades y que la Legislatura avance rápidamente con una norma. Por eso el pedido para habilitar extraordinarias”.