En el inicio de la Convención, La Libertad Avanza se posiciona como oposición y anticipa debate

El Senado en la Convención

Mayoraz sostuvo que debe discutirse todo y no limitarse a los postulados y articulado que limitó la ley de necesidad de reforma que habilitó la Convención. “Queremos que se discuta todo, que no se le esconda a la sociedad como se le ocultó y creemos habilitada la discusión de la modificación del sistema bicameral, para avanzar en un modelo moderno unicameral, ágil y que no le cueste lo que le cuesta hoy a los santafesinos”.