Elecciones: rechazan reimprimir las boletas en Buenos Aires y se mantiene la cara de Espert

La Junta Electoral dijo que volver a confeccionarlas es "material, temporal y jurídicamente inviable". El casillero de La Libertad Avanza mostrará a su antiguo candidato

9 de octubre 2025 · 21:03hs
No se reimprimirán las boletas en Buenos Aires y saldrá la cara de José Luis Espert en el casillero de La Libertad Avanza en las próximas elecciones

No se reimprimirán las boletas en Buenos Aires y saldrá la cara de José Luis Espert en el casillero de La Libertad Avanza en las próximas elecciones, a pesar de haber renunciado a la candidatura.

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional, la Junta Electoral bonaerense rechazó este jueves por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido deLa Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

Esta decisión se produce en medio de un clima de tensión en el gobierno del presidente Javier Milei, luego de la imputación de Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que motivó su renuncia a la candidatura.

Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución. Y dispuso “hacer saber al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina que deberán continuar con el cronograma de distribución y entrega del material electoral, en las fechas y condiciones originalmente establecidas”.

El organismo encargado de supervisar los actos electorales consideró en los fundamentos del fallo que resulta “material, temporal y jurídicamente inviable” la reimpresión de las boletas a raíz de la dimisión del candidato liberal.

A su vez, la Justicia electoral precisó que la impresión y verificación de las 14 millones de Boletas Únicas de Papel ya estaba finalizada, y que una reimpresión "interrumpiría la logística vigente" y pondría en riesgo el cronograma electoral.

Costos de la reimpresión de boletas

Según los informes técnicos, volver a imprimir las boletas tendría un costo superior a los 12.000 millones de pesos y demandaría al menos nueve días, un plazo incompatible con la distribución prevista del material.

La resolución fue firmada por Jorge Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, por la titular de la Junta Electoral, Hilda Kogan, y por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

Como consecuencia de la determinación de la Junta Electoral, la imagen de Espert continuará figurando en las boletas de LLA, a pesar de que Karen Reichardt y Diego Santilli ocuparán los primeros lugares de la lista en la provincia de Buenos Aires.

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Noche de Museos Abiertos: cuáles son los espacios para recorrer gratis

