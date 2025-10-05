La Capital | Política | Espert

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones

El economista ya estaba en las boletas bonaerenses. Los plazos legales ya vencieron y reimprimir cuesta una fortuna

5 de octubre 2025 · 19:19hs
La candidatura de José Luis Espert quedó en el centro de la tormenta tras los vínculos del economista con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de narcotráfico por la Justicia norteamericana. Luego de que el diputado de La Libertad Avanza (LLA) decidiera bajarse, trascendió un dato crucial: reimprimir las boletas costaría 14 mil millones de pesos, una cifra imposible de justificar en medio del ajuste fiscal.

La boleta única, impulsada por el propio Milei y el PRO, le jugó en contra al oficialismo: hasta 2023, los partidos eran los encargados de imprimir y distribuir sus boletas, lo que permitía modificar nombres en caso de renuncia o escándalos —como ocurrió con Fernando Niembro en 2015—.

Ahora, con el nuevo sistema, la impresión está a cargo del Estado. Rehacer todo el proceso costaría alrededor de 14 mil millones de pesos, un gasto que fuentes judiciales califican de “injustificable en este contexto”.

Otro golpe político en plena campaña

El escándalo estalló a menos de un mes de las elecciones del 26 de octubre. Mientras Milei intenta sostener su narrativa de “renovación moral” y eficiencia en el gasto público, el caso Espert se transformó en un costo político inesperado.

La boleta única, pensada para transparentar el sistema y reducir gastos, podría terminar exponiendo una ironía: mantener en carrera a un candidato envuelto en denuncias judiciales, simplemente porque sacarlo del papel costaría demasiado caro.

