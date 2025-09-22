El reclamo de Pullaro: "Queremos que las retenciones se eliminen para siempre"

El gobernador salió a hablar luego de que el gobierno nacional anunciara que exime del pago de retenciones al agro hasta fin de octubre

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló sobre la eliminación de retenciones a la venta de granos hasta el 31 de octubre que fue anunciada por el gobierno nacional.

Este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la medida a través de un tuit. La respuesta del mandatario santafesino llegó también por redes sociales.

"Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales" , escribió Maximiliano Pullaro.

"Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad" , sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1970102227504136327&partner=&hide_thread=false



Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales.



— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 22, 2025

Quien también se expresó duramente en redes sociales fue el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini. "El hot sale kirchnerista para el campo no va más", disparó.

"En momentos donde la producción necesita certidumbre, reglas de juego claras y los productores esperan que el gobierno les de previsibilidad para invertir, Nación anuncia una medida desesperada para conseguir dólares", criticó.

"En julio, en la Rural de Palermo, el presidente hizo un anuncio para dar previsibilidad a Marzo, hoy rompen con esa medida en un manotazo desesperado por conseguir dólares", planteó.

"Este anuncio ratifica que la baja de retenciones no obedece a un plan genuino para darle competitividad a los sectores productivos, sino que los motiva puramente una necesidad de caja. Estamos viendo la vuelta del Dólar Soja de Massa", sostuvo.

"Siempre vamos a estar a favor de que se eliminen definitivamente las retenciones. Pero el desarrollo productivo y económico del país no puede ser construido a volantazos, con anuncios y contra anuncios, sin previsibilidad. Nuestros productores ven como dejan de ser competitivos frente a otros países que dan certidumbre y que les permiten proyectarse a la hora de invertir", finalizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPuccini/status/1970099669297463538&partner=&hide_thread=false



En momentos donde la producción necesita certidumbre, reglas de juego claras y los productores esperan que el Gobierno les de previsibilidad para invertir, Nación anuncia una medida desesperada para conseguir dólares.



— Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) September 22, 2025

El anuncio de Adorni sobre retenciones

Este lunes, el mismo día del inicio de la campaña electoral en los medios de comunicación, el gobierno anunció un plan de retenciones cero con la mira puesta en defender su programa económico.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que la decisión alcanza a todo tipo de ventas de granos hasta el 31 de octubre. Dentro del mensaje publicado en redes sociales incluyó una crítica a la oposición y la responsabilizó por la inestabilidad financiera de las últimas semanas.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir", aseveró el funcionario en su cuenta oficial de X. De esta manera, la administración del presidente Javier Milei hizo una jugada que cambia radicalmente el panorama antes de la apertura de los mercados