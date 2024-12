"El PRO de Santa Fe es Blockbuster en tiempos de Netflix"

El proyecto de ficha limpia provocó un efecto dominó en el partido amarillo. Objetados por no dar quórum, los diputados nacionales Chumpitaz y Núñez no descartan una sociedad con LLA. Un sacudón que alcanza a Unidos

José Núñez no descarta una alianza con La Libertad Avanza.

El proyecto de ficha limpia, que plantea que personas condenadas en segunda instancia por delitos penales no pueden acceder a cargos electivos y que promueve el PRO , fracasó de nuevo el jueves pasado por las ausencias para dar quórum de diputados nacionales del kirchnerismo y de La Libertad Avanza (LLA).

El macrismo visualiza a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, como fogonera de la decisión de ambos legisladores santafesinos para beneficiar al gobierno que integra y, a su vez, tallar en la interna que sigue abierta con el exjefe del Estado, aunque las miradas también se centran en Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei. Los dos diputados habrían conversado con esas referencias libertarias tras la fallida sesión.

En el entorno de Núñez también confiaron en que el avance de ficha limpia le permitiría a la expresidenta Cristina Kirchner continuar en escena directa de confrontación con el gobierno libertario, a la vez que el peronismo buscaría poner en jaque a Martín Menem como jefe de la Cámara baja.

Barajar y dar de nuevo

Con perfil halcón en la interna amarilla, Chumpitaz y Núñez vienen de ser blancos de un pedido de expulsión por parte de su par de bancada Silvia Lospennato, en llamas con los díscolos que se ausentaron en la Cámara baja.

PRO.jpg Núñez y Chumpitaz, junto a los diputados Laspina, Razzini y Bongiovanni. Foto: Archivo / La Capital.

Ambos acusaron recibo y no descartaron, una vez que arranque la fase de definición de las políticas de alianzas para un 2025 con impronta electoral, erigir un espacio propio y propiciar una sociedad con La Libertad Avanza (LLA) acorde al signo de los tiempos, fundamentalmente a lo que la sociedad espera hoy de las dirigencias. También afirmaron no estar solos en la cruzada y, en ese sentido, mencionaron a los diputados por Santa Fe Verónica Razzini, Luciano Laspina y Alejandro Bongiovanni. No sumaron a Germana Figueroa Casas.

El desafío

Pero los planteos de Núñez y Chumpitaz también constituyen el primer duelo a cielo abierto con la nueva jefa del PRO de Santa Fe, la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien madura una respuesta a ambos legisladores. Las chispas del cortocircuito ya golpean las puertas del líder máximo del partido.

Sin eufemismos, Chumpitaz apuntó a una supuesta falta de actualización del espacio ahora en manos de la también titular del Senado provincial. “El PRO de Santa Fe es Blockbuster (la extinta franquicia estadounidense de videoclubes) en tiempos de Netflix”, descerrajó el legislador.

Chumpitaz y Núñez (afín al sector que responde a Federico Angelini, actual funcionario de Seguridad de la Nación) comparten el diagnóstico de que el peso del PRO fue diluyéndose dentro de Unidos a casi un año de administrar la provincia.

“El PRO no toma ninguna decisión. Años atrás, la coalición era con los socialistas arriba y los radicales siguiéndolos. Ahora es al revés: lideran los radicales y luego vienen los socialistas y los restantes partidos”, deslizaron cerca de Núñez.

Pero las diferencias con Scaglia también quedaron en evidencia meses atrás, durante el debate por el financiamiento universitario: la vice respaldó la iniciativa, al tiempo que los diputados santafesinos del PRO avalaron el veto de Milei.

Señales

Aumentando su sintonía con la gestión libertaria, Núñez también tiene entre ceja y ceja recientes medidas del gobierno de Unidos: la suba de Ingresos Brutos a las billeteras virtuales y las operaciones sobre títulos públicos. Y explicitó esas diferencias en sus redes sociales. De todos modos, al igual que Chumpitaz, no hay objeción alguna a Maximiliano Pullaro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/josenunezjurado/status/1856811512188293127&partner=&hide_thread=false Si el @GobSantaFe realmente busca una ley tributaria "que incentive el desarrollo económico y productivo integral", varias propuestas deberían ser revisadas. Me preocupa, por ej, la aplicación de ingresos brutos a las billeteras virtuales, perjudicando a los usuarios santafesinos — José Núñez (@josenunezjurado) November 13, 2024

Paralelamente, Chumpitaz, el primer macrista en acompañar a Pullaro en la carrera hacia la Casa Gris (pudo ubicar a algunos de sus hombres en el gabinete santafesino), concluirá el año próximo su mandato en la Cámara baja. Si bien un acercamiento a La Libertad Avanza podría otorgarle la chance de ir por la renovación de su banca, el empresario estaría mensurando otro objetivo, Rosario, para 2027.