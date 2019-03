El gobernador Miguel Lifschitz sigue dando pelea por la reforma de la Constitución santafesina. Ahora ya no para que la apruebe la Legislatura, sino para que en la consulta popular a la que convocó para el 16 de junio se pueda votar en las mismas mesas que se utilizarán para elegir gobernador e intendente, con las mismas autoridades y los mismos fiscales.

El que le aclaró que eso no se puede es el Tribunal Electoral de la provincia, con lo que el resultado del sufragio carecería de validez y perdería la legitimidad de cualquier elección.

Lejos de darse por vencido, el mandatario salió ayer al cruce de esa aparente imposibilidad y le remitió al Tribunal una nota con su firma en la que reclama y fundamenta para que se vote en las mismas mesas electorales y con las mismas autoridades y fiscales que intervendrán en los comicios generales.

Sin medias tintas, el gobernador le pide al Tribunal Electoral, que se había declarado incompetente para intervenir, que revea esa postura . "Si no -le aclara- la consulta es impracticable", y le asigna toda la responsabilidad.

En concreto le solicita que acceda a que en los locales de votación puedan convivir en las mismas mesas las autoridades designadas para los comicios generales junto con las nombradas para la consulta, y que ambas desarrollen su tarea en forma coordinada. También pide que se evite tener que duplicar los fiscales, hacer mayores erogaciones y provocar inconvenientes en el electorado que decida participar, como tener que presentarse en dos mesas de votación diferentes, con sus respectivas colas de espera.

El argumento con el que el gobierno pretende que el Tribunal Electoral se involucre no es menor: le dice que esa situación podría generar malestar entre los electores y retrasos que afectarían de igual modo a los dos actos eleccionarios. Y le recuerda que ese tribunal debe velar por garantizar la regularidad de los comicios y por impedir eventuales confusiones en el electorado. En su resolución, el tribunal había afirmado que no era de su incumbencia esa consulta popular, y que sólo tenía atribuciones sobre el acto electoral convocado por ley.

En la nota que el gobierno provincial le envió ayer, le señala que a raíz de la resolución que el tribunal firmó el pasado 26 de febrero, el procedimiento de consulta popular "resulta manifiestamente impracticable, quedando así desnaturalizada su propia esencia y los principios que inspiran su convocatoria, como también su legitimidad y la validez de su respectivo resultado"

Responsabiliza al tribunal porque con su decisión "conduce a una innecesaria duplicación del acto electoral, que termina por fulminar toda posibilidad de llevar adelante la consulta".

​Más adelante, le dice que si no accediera a este pedido, "no se encontrarían reunidas las condiciones para efectuar la consulta popular, con las consecuencias no sólo jurídicas, sino institucionales y políticas que ello implicaría". Y concluye que "no resulta razonable generar mayores erogaciones al Estado, notorias incomodidades al electorado y potenciales conflictos funcionales en los locales de votación".

Para que quede claro de quien sería la responsabilidad si la consulta no se realiza, el gobierno afirma que "se incumpliría con la obligación de los estados de garantizar con medidas positivas el pleno y real ejercicio de derechos políticos consagrados constitucional y convencionalmente por nuestro país, como lo son los de participación en las decisiones de los asuntos públicos, en este caso, en forma directa".

Al final, dice que descuenta una resolución favorable, aunque se reserva de concurrir a los estrados judiciales si hiciera falta.