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Registro automotor: el gobierno eliminó el 40% de los aranceles y reorganizó las oficinas

La nueva estructura concentra trámites en menos categorías y modifica el esquema de retribución de los encargados de los registros seccionales

31 de agosto 2026 · 18:00hs
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La simplificación se vincula con la incorporación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor

La simplificación se vincula con la incorporación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor

El gobierno nacional simplificó el esquema de aranceles del Registro Automotor y eliminó el 40% de los cánones que estaban vigentes. La medida quedó establecida mediante la Resolución 412/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.

La reforma forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que busca reducir y concentrar la estructura administrativa y adaptar la cantidad de registros a la forma en que actualmente se realizan las operaciones.

La norma también establece cambios en el sistema de liquidación de los emolumentos que reciben los responsables de los Registros Seccionales y dispone el cierre operativo de oficinas cuya supresión ya había sido definida previamente.

En vigencia desde el día siguiente de su publicación, la medida se integra con el proceso de digitalización y reorganización del sistema registral que impulsa el Ministerio de Justicia, con el objetivo de concentrar la estructura y adecuarla al funcionamiento actual de los trámites automotores.

Qué cambia con los nuevos aranceles

Uno de los principales cambios consiste en la reducción del 40% en la cantidad total de cánones vigentes. La normativa concentra conceptos que antes estaban dispersos y establece una clasificación más acotada para los distintos trámites.

Los Anexos I, II y III agrupan los aranceles en ocho categorías, mientras que los Anexos IV y V quedan organizados en seis y cuatro categorías, respectivamente.

La simplificación se vincula con la incorporación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), establecido por la Resolución 308/2026. El módulo funcionará como unidad estándar para valuar las gestiones ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

La reducción de los cánones no implica necesariamente una disminución del 40% en el costo final de cada trámite para los usuarios. El porcentaje refiere a la cantidad de aranceles que integraban el esquema anterior.

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Cuánto podrán cobrar los encargados de los Registros Automotores

La Resolución 412/2026 también modificó el mecanismo para calcular los emolumentos de los responsables de los Registros Seccionales.

La nueva fórmula establece que, sobre la recaudación mensual, primero se descontarán determinados conceptos. Entre ellos figuran el equivalente a 3 MRPA por cada certificación de firma o validación remota, la totalidad de lo percibido por aranceles específicos y el costo de los elementos registrales utilizados.

Sobre el monto restante se aplicará el siguiente esquema:

  • Hasta $16 millones: los encargados percibirán el 100%.

  • Por encima de $16 millones: recibirán el 25% del excedente.

  • Tope máximo: el emolumento final no podrá superar los $40 millones mensuales.

  • Remanente: el dinero que quede después de aplicar el esquema se transferirá al Ministerio de Justicia.

La resolución también eliminó los incisos vinculados con el arancel correspondiente al envío de legajos.

La reorganización contempla una reducción de 368 Registros Seccionales y la supresión de otras 14 oficinas que se encuentran intervenidas, según el esquema informado por el Ministerio de Justicia.

Las autoridades tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para completar los procedimientos vinculados con la reorganización. Durante ese período deberán realizar, entre otras tareas, la transferencia de documentación, trámites y competencias hacia otras dependencias registrales.

La resolución además enumera 13 registros cuya supresión ya había sido establecida anteriormente y dispone su cierre operativo. Las oficinas involucradas se encuentran en jurisdicciones de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Río Negro.

Qué pasa con los registros automotores de Rosario

En Rosario, la resolución genera una reorganización de competencias, pero no establece el cierre de un registro tradicional de automóviles de la ciudad.

El Registro Seccional de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Rosario N° 2 (71016) y el Registro Seccional de Rosario N° 1 (71015) se integrarán junto con el registro de Villa Constitución (71037).

Las tres dependencias quedarán bajo una nueva denominación: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Rosario y Villa Constitución. De esta manera, los trámites vinculados con esas competencias quedarán concentrados en una única dependencia.

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