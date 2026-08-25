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"El gobierno anterior no tuvo como prioridad a la seguridad, priorizó eslóganes"

La vocera de Santa Fe, Virginia Coudannes, insiste en la estrategia de cruzar al perottismo en el tema que será el centro de la campaña política del oficialismo

25 de agosto 2026 · 11:19hs
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La vocera Virginia Coudannes volvió a criticar al perottismo por la seguridad.

Foto: Gobierno de Santa Fe

La vocera Virginia Coudannes volvió a criticar al perottismo por la seguridad.

En el marco de la puesta en funcionamiento del 911 en Vera, en el norte santafesino, el Gobierno de Santa Fe volvió a diferenciarse en materia de seguridad de la gestión de Omar Perotti. “El gobierno anterior no tuvo prioridad en la seguridad”, sostuvo la vocera Virginia Coudannes.

La declaración fue en la conferencia de prensa que dio en Reconquista, donde adelantó que este mediodía se inaugurará el servicio 911 en el departamento Vera para emergencias y denuncias. Así, el 90 % de la provincia tiene ese servicio.

“Es parte de un plan integral de seguridad que marca un contraste con el gobierno anterior, que no tuvo como prioridad a la seguridad, priorizó eslóganes y no acciones ni planificación. Claramente, no sostenemos la improvisación en la seguridad”, dijo la vocera.

Seguridad, la discusión

Se refirió a que Perotti en uno de sus eslóganes prometía despertar al “gigante”, en alusión a la provincia y también "paz y orden".

Esta ofensiva contra el peronismo viene desde hace meses, cuando comenzó a querer diferenciarse a partir de los logros en materia en seguridad frente a una falta de resultados de la gestión anterior.

Además de marcar las diferencias de homicidios, en la última semana el gobierno provincial tomó como marco de discusión los Juegos Suramericanos.

Hace unos días, la propia Coudannes aseguró que la competición "no se podría haber realizado en la provincia durante la gestión anterior" debido a los altos índices de inseguridad que existían.

También la semana pasada destacó los recientes resultados en materia de operativos antidrogas, en el patrullaje preventivo y en los operativos de identificación de personas y vehículos en las grandes ciudades. "Esas acciones nos permiten detectar maniobras y ganarle al delito", destacó.

Luego los comparó con la gestión anterior. "Leía un tramo del discurso de Perotti en su último mensaje ante la Asamblea Legislativa, en mayo de 2023. Decía: 'vamos a continuar poniendo el foco en cortar el vínculo con el delito'. Pero, a esa altura, la provincia cerraba el año con 259 homicidios. Ahora, después que el gobernador (Pullaro) pusiera lo que tenía que poner, tenemos 94 homicidios en lo que va de 2026".

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