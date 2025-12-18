El gobierno define qué hará con el presupuesto en la previa al debate en el Senado

La Libertad Avanza intentará insistir con la versión original de la ley de leyes en la Cámara alta. ¿Veto en puerta?

El gobierno dice que, tal como quedó aprobado, el presupuesto no le sirve.

Pocas horas después de obtener la media sanción del presupuesto 2026 , en la Casa Rosada buscan modificar el proyecto elaborado por el oficialismo, aunque no hay certezas de que contarán con los votos necesarios para su aprobación en el Senado .

Lo cierto es que en el gobierno de Javier Milei visualizaban un escenario complejo en el tratamiento del artículo 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, frenó la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las asignaciones universales por hijo, por embarazo y asignaciones familiares que buscaba el gobierno libertario.

Por lo pronto, en Balcarce 50 aspiran a modificar el texto en la Cámara de Senadores ya que consideran que la permanencia del artículo 75 “vulnera el superávit fiscal”.

En el gobierno sostienen que, tal como quedó aprobado, el presupuesto 2026 no sirve.

En ese sentido, estiman que los votos para aprobar el proyecto en la Cámara alta con los cambios no están, por lo que la misión para la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, es demorar su tratamiento para ganar tiempo de negociación.

La sombra del veto

Paralelamente, ronda la posibilidad de vetar el presupuesto 2026 si es aprobado en el Senado tal como ocurrió en Diputados, mientras otras voces especulan con que no hay chances de que esa iniciativa tenga sanción en la Cámara alta .

Por lo pronto, continuarán las conversaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el equipo negociador compuesto por Bullrich; el presidente de Diputados, Martín Menem, y el jefe de la cartera de Interior, Diego Santilli, en pos de definir los próximos pasos legislativos.