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La CGT convocó a ponerle "límites" al gobierno de Javier Milei

En el marco del acto por el Día del Trabajador realizado en la Plaza de Mayo, la central obrera cuestionó a la gestión libertaria, mientras crecen las versiones sobre un posible quinto paro general

30 de abril 2026 · 17:06hs
 La CGT concretó este jueves su marcha por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo.

Foto: NA.

 La CGT concretó este jueves su marcha por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo.

La CGT concretó este jueves su marcha por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, marco en el cual sus dirigentes lanzaron críticas a la gestión de Javier Milei y llamaron a “ponerle limites a este modelo que excluye”.

"Se acabó la paciencia", advirtieron los referentes cegetistas, que llamaron a profundizar los conflictos en caso de que continúe el ajuste y el Ejecutivo insista con la reforma laboral.

También realizaron un llamado de unidad a los empresarios nacionales y las pymes y una convocatoria de cara a 2027, año electoral clave.

Discursos en la Plaza de Mayo

Sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros) , Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros).

El primero en hablar fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos al gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos”.

“Basta a este gobierno corrupto y explotador. Lo tenemos que hacer en unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

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Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera frente a las objeciones de otros sectores : “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 días del actual gobierno hizo el primer paro general”.

“No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un límite a este gobierno”, agregó el sindicalista.

>>Leer más: Primero de mayo con protestas: gremios reclaman salarios dignos y rechazan la reforma laboral

Sola, en tanto, dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha, que tiene conciencia de derecha”.

Además, cuestionó la baja de la pobreza que notificó el Indec. “¿Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza?”, se preguntó.

Antes de los dirigentes cegetistas había hablado el padre Lorenzo "Toto" de Vedia, párroco de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en la Villa 21-24 de Barracas, quien no ahorró críticas al gobierno y recordó a su referente, Jorge Bergoglio.

También se leyó un documento de la CGT en el que se quejó de “un gobierno que, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, poniendo en riesgo la paz social”.

El contexto

La convocatoria se realizó en medio de versiones de que estaría ganando fuerza la chance de que la CGT lance su quinto paro en la era Milei, luego de los últimos reveces que sufrió la central obrera en la judicialización de la reforma laboral.

En los últimos días, la Cámara de Apelaciones del Trabajo reconfiguró el tablero judicial, dejando a la CGT en una posición más incómoda en su objetivo de frenar la reforma laboral.

La dirigencia de la central obrera logró llenar (aunque con algunos blancos) la media Plaza de Mayo que fue habilitada para el acto y las calles aledañas. Entre los presentes se destacaron miembros de las distintas vertientes del peronismo.

En la previa al acto, el dirigente camionero Pablo Moyano había lanzado duras críticas contra la política económica del gobierno de Milei, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de profundizar el plan de lucha.

Asimismo, habló sobre la interna peronista. “Que se dejen de joder con los egos. Que se junten de una vez y se digan lo que se tengan que decir", aseveró.

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