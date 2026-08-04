Se volvió a reunir la mesa política del gobierno con la ley de tierras como telón de fondo

Hubo acuerdo para que a mediados de agosto Diputados trate la modificación del régimen de inocencia fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central

La mesa política del gobierno de Javier Milei analizó los principales proyectos que el oficialismo impulsa en el Congreso.

La mesa política del gobierno volvió a tomar contacto este martes luego de dos semanas con un tema principal de conversación: las negociaciones en marcha para la sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, más conocida como ley de tierras .

El órgano repasó el estado y los avances de cada proyecto que impulsa la administración libertaria y trazó una hoja de ruta para las próximas semanas. Todo a lo largo de dos horas y sin foto tras el encuentro.

La iniciativa que coloca topes para la compra de tierra por parte de extranjeros ocupó buena parte de la conversación. En el oficialismo, pese a las discrepancias con aliados, aseguraron que se votará en el Senado este jueves, como estaba previsto desde un comienzo .

También hubo acuerdo para que a mediados de agosto la Cámara de Diputados trate el proyecto de modificación del régimen de inocencia fiscal y la iniciativa de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) . Se trata de dos textos prioritarios para el presidente Javier Milei .

En tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que este jueves viajará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca.

Los funcionarios mantendrán encuentros con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero) con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Un gesto de parte de la administración libertaria a dos distritos que pueden aportar votos clave en el Congreso.

El cónclave libertario tuvo a la presencia de todos sus integrantes: participaron del encuentro la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el asesor Santiago Caputo, además de Luis Caputo y Santilli.

Reunión en Diputados

Paralelamente, el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se convirtió en la sede de una reunión de alto nivel entre referentes de los bloques del oficialismo y de las fuerzas dialoguistas con funcionarios del gobierno para discutir sobre la reforma del Banco Central y la ley de inocencia fiscal.

Asistieron el presidente del Central, Santiago Bausili; el director del organismo monetario, Martín Vauthier, y el funcionario de la entidad Marcelo Griffi, quienes explicaron detalles de la propuesta que busca prohibir la emisión monetaria sin respaldo para financiar al Tesoro y a las provincias.

La explicación del nuevo proyecto de inocencia fiscal corrió por cuenta del asesor Federico Furiase y la subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini.

Asistieron los diputados libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Santiago Pauli y Laura Rodríguez Machado; Daiana Fernández Molero y Javier Sánchez Wrba (PRO); Karina Maureira (La Neuquinidad); Gisela Scaglia (Provincias Unidas); Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR); José Luis Garrido (Por Santa Cruz); Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo); Sebastián Noblega (Elijo Catamarca); Karina Banfi (Adelante Buenos Aires); Oscar Zago (MID) y Alberto Arrúa (Innovación Federal).