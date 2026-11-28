El argentino y Pierre Gasly no levantaron mucho la puntería en el último ensayo en Qatar. Tarea difícil para poder pasar a la Q3 en clasificación

El argentino con el Alpine. Franco Colapinto en la pista de Qatar.

Franco Colapinto mejoró un poco la performance del Alpine respecto al viernes, pero no lo suficiente como para pensar que pueda pasar a la Q3 en la clasificación del GP de Qatar , previsto para las 14 de este sábado. Tampoco Pierre Gasly. Ambos estuvieron a 2s de la punta, que quedó de nuevo en manos de los Merceds, Kimi Antonelli y George Russell.

El argentino dijo por radio que el auto había mejorado pero no lo suficiente. De todas maneras, los tiempos marcados fueron en la primera parte de la tanda, donde todo el mundo estuvo guardado en boxes. lo mismo Gasly. Al final, Colapinto terminó 14° y el francés 17°.

Se puede decir que la estrategia del equipo francés fue muy distinta al resto, girando rápidamente una vez habilitada la tanda, cuando el resto lo hizo con la pista mejorada, ya que ni siquiera la F-2 la había engomado lo suficiente.

Gasly, que se había golpeado el viernes, fue superado por el argentino de entrada y así se mantuvo en el resto de una FP3

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Qué pasó en la FP3 de Qatar

El más apurado en salir a pista fue Gasly y en los primeros diez minutos fue el único que giró. Hizo dos intentos sin los problemas que lo quejaron el vieron y recién ahí Colapinto salió de boxes, también con gomas nuevas blandas.

Gasly paró en boxes y le colocaron un nuevo alerón, mientras el argentino le bajaba 3 décimas el tiempo a su compañero. En 15' de tanda, solo los Alpine marcaban tiempos.

El argentino haría un segundo intento para bajar 121 milésimas su tiempo, 465 por encima del de Gasly. Bottas, a 2s, era el único que giraba además de los Alpine. Recién ahí empezó a salir el resto.

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Rápidamente el tiempo de Colapinto fue bajado en casi 2 segundos, con Russell marcando lo mejor del fin de semana.

Sobre la media hora, con la misma goma, el argentino quedaría a 6 décimas de su tiempo, mostrando que ya el neumático no podía darle lo que necesitaba.

En los últimos 15' hubo un simulacro de clasificación, donde Colapinto venía parejo con Gasly pero perdió mucho en el último sector de curvas de alta velocidad, finalizando a 0.248 del galo.

Quedaban 13° y 15°, con el Haas de Rafael Camara en el medio. Hicieron un segundo intento, pero más lentos e inclusive Gasly casi vuelve a perder el auto.

Qué pasó en la FP2 de Qatar

FP2 CLASSIFICATION: Two by two



1-2 Mercedes

3-4 McLaren

5-6 Red Bull

7-8 Ferrari

9-10 Racing Bulls #F1 #QatarGP pic.twitter.com/wpcy3tA0Rt — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Qué pasó en la FP1 de Qatar