Ariana Ponche tenía 31 años y había sufrido lesiones graves por un siniestro vial registrado el último domingo a la noche

La Policía de Santa Fe reportó este viernes la muerte de una motociclista por un choque . La víctima llevaba cinco días internada como consecuencia de la colisión con un automóvil. El conductor fue demorado durante el procedimiento con el que comenzó la investigación del siniestro vial.

Ariana Ponche falleció cerca de la medianoche en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). La mujer de 31 años había caído a la calzada en Córdoba y Pueyrredón , donde perdió el conocimiento antes del arribo de los médicos.

De acuerdo al primer diagnóstico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), la conductora de la moto sufrió un golpe en la cabeza . En primera instancia, no había otras personas lesionadas debido a la colisión entre ambos vehículos.

El choque se produjo cerca de las 20 del domingo pasado, cuando Ponche quedó tendida en la calle. Desde allí la trasladaron hasta el Heca y la internaron en la unidad de terapia intensiva para continuar con el tratamiento médico.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron a Mariano M. como el conducto del Fiat Cronos gris involucrado en el siniestro vial. El coche había quedado detenido en la intersección y fue secuestrado al cabo del operativo realizado en inmediaciones del barrio Lourdes.

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De manera preliminar, el automovilista de 46 años fue trasladado a la comisaría 2ª bajo sospecha como responsable por lesiones graves culposas en el incidente. Luego de la muerte de la paciente atendida en el Heca, el fiscal Alejandro Ferlazzo está a cargo de redefinir la imputación por el caso.

El procedimiento en Córdoba y Pueyrredón incluyó el secuestro de la moto Corven Energy de 110 cc en la que viajaba la mujer fallecida. El vehículo quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto con el auto.