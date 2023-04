"El acuerdo con el FMI es inflacionario", sostuvo Cristina en el acto en La Plata

La vicepresidenta admitió que Argentina tiene "crecimiento pero con bajos salarios" y sentenció que "la inflación no para con la dolarización".

"Es el protagonista de los peores momentos de la democracia en materia económica", sostuvo, y aseguró que "no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para la sociedad argentina el retorno al Fondo".

A 20 años del 27 de abril de 2003, presentamos la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

Además, admitió que Argentina tiene "crecimiento pero con bajos salarios" y sentenció que "la inflación no para con la dolarización".

"Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas", remarcó.

Cuando el público coreó "Cristina presidenta", la vicepresidenta pareció descartar la posibilidad de volver a presentarse: "Tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces".

También emprendió contra los dirigentes de la oposición que ya tuvieron cargos ejecutivos. "El pasado aparece otra vez acá en el presente", indicó, y dijo que el país atraviesa una "situación en la que figuras, ideas y hechos del pasado parece que quieren venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarnos y condicionar el futuro".

Recordó que el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "estaba a cargo del Pami" durante el gobierno de la Alianza e "integraba el Grupo Sushi", y subrayó que el ahora diputado Ricardo López Murphy "había descontado el 13% a estatales y jubilados" durante esa administración. "Duró diez días y lo echó la Franja Morada", añadió.