El acto del 25 de mayo aglutina la atención del oficialismo

Tras una semana intensa por los congresos del PJ nacional y bonaerense, quizá más aún de la que se preveía debido a la carta de Cristina en la que reafirmó su decisión de no ser candidata y a su posterior reaparición en un estudio de TV para dar una entrevista luego de seis años, las expectativas quedaron puestas en el discurso que la propia ex presidenta dará el 25 de mayo.

Sobre cuál sería su respuesta cuando en esa concentración popular comience a escucharse el cántico “Cristina presidenta”, la titular del Senado nacional se limitó a responder: “Tendrán que ir a la plaza. No lo voy a decir ahora”.

Pese a las diferencias, el presidente convocó “a todas y todos” a acercarse a Plaza de Mayo para conmemorar el vigésimo aniversario de la asunción al gobierno de Kirchner y escuchar, según resaltó, “a su compañera de vida, Cristina”.

https://twitter.com/FrenteRenovador/status/1659675556621828096 MESA DEL FRENTE RENOVADOR@SergioMassa encabeza la mesa del FR para convocar al congreso del partido.



Seguí la transmisión por YouTube

https://t.co/4gRMB3CRE2#CreoEnArgentina pic.twitter.com/Od1gC6z7L8 — Frente Renovador (@FrenteRenovador) May 19, 2023

El jueves, en su visita al canal de noticias C5N que marcó picos de rating de once puntos, la vicepresidenta ratificó su centralidad a la hora del reordenamiento del FdT y en el diseño de la estrategia para unos comicios que, según destacó, “serán de tercios” y en los que “lo importante es el piso y no tanto el techo”, porque el objetivo es “entrar en el balotaje”.

Allí pronunció dos frases que fueron retomadas por dos posibles precandidatos presidenciales: el ministro de Economía, Sergio Massa, y el su par de Interior, Eduardo Wado de Pedro.

“Espero que los hijos de la generación diezmada tomen la posta”, dijo CFK, tras lo cual De Pedro, cuyos padres fueron detenidos-desaparecidos durante la última dictadura, levantó aun más el perfil mediático.

En tanto, Massa organizó el viernes de urgencia una cumbre del Frente Renovador (FR), el espacio político que lidera y que forma parte del FdT, para fijar su posición de cara a las negociaciones sobre la estrategia electoral y la posibilidad de que haya Paso.

Previo al cónclave del FR en San Fernando, Massa participó de la inauguración de un paso bajo nivel y retomó el reconocimiento que le había dedicado la propia Cristina, quien acerca del ex intendente de Tigre dijo que “tomó una papa caliente” cuando asumió al frente de Economía.

“No soy de los que se asustan frente a un desafío. Cuando había que agarrar la papa caliente, muchos de los que hoy se pasean por los canales de televisión hablando vanidosamente de candidaturas se metían abajo de la cama”, se diferenció Massa.

Al cerrar el encuentro del FR, Massa pidió que el PJ “siente a la mesa del Frente de Todos a gobernadores e intendentes para discutir la mejor estrategia electoral” y advirtió que el 10 de junio el congreso de su agrupación política decidirá si se queda formando parte de la coalición o si se retira.

Al respecto, fuentes cercanas al ministro aseguraron que el massismo “no se va a ir” del FdT, pero que la idea del ex presidente de la Cámara de Diputados es “presionar” para que no haya competencia interna y en las primarias abiertas “haya un candidato único, sea quien sea”.

En el albertismo no tardó en llegar la respuesta a Massa por la disyuntiva entre competencia interna o candidato único, ya que el canciller Santiago Cafiero celebró en Twitter el lanzamiento de otro precandidato a presidente por el FdT al aseverar: “Nos fortalece que Juan Grabois y la militancia del Frente Patria Grande sean protagonistas de la discusión que se viene. Las Paso no nos dividen, sirven para democratizar el debate”.

https://twitter.com/SantiagoCafiero/status/1659720321937596417 Nos fortalece que @JuanGrabois y la militancia del @FtePatriaGrande sean protagonistas de la discusión que se viene. Las PASO no nos dividen, sirven para democratizar el debate.



Consolidar y ampliar la unidad es condición necesaria para enamorar al pueblo argentino. https://t.co/v1N3c0Wckp — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) May 20, 2023

También Grabois se hizo eco de la frase de la vicepresidenta, al manifestar: “Nosotros, los hijos y las hijas de la generación diezmada, vamos a tomar la posta. Junto a los nuevos descamisados y la juventud de Argentina vamos a tomar la posta”.

Frente al crecimiento de la exposición de Massa y De Pedro, quienes podrían conformar una fórmula presidencial _según especulan fuentes partidarias_, el embajador argentino en Brasil y también precandidato, Daniel Scioli, cargó contra aquellos que en el pasado criticaron al kirchnerismo y ahora se muestran cerca de Cristina: “Siempre fui coherente, otros no pueden decir lo mismo”.

Desbloqueado

En tanto, la vicepresidenta volvió a enviar otro guiño al dirigente liberal y analista de los mercados financieros Carlos Maslatón al desbloquearlo de la red social Twitter y señalar que “no” es rencorosa.

“Desbloqueado. ¿Viste que no soy rencorosa?”, publicó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, en respuesta a un reclamo de Maslatón, que generó una serie de mensajes cordiales entre los dos dirigentes.

Cristina y Maslatón, quien mantiene una posición crítica con el precandidato presidencial Javier Milei, aunque asegura que votará al partido ultraderechista La Libertad Avanza, mantuvieron intercambios por Twitter luego de la participación de la ex presidenta el jueves en el programa Duro de Domar (C5N), donde el abogado es panelista.

Durante la entrevista, que tuvo picos de once puntos de rating, Cristina dijo: “Me gusta Maslatón. No concuerdo con muchas de sus ideas, pero me gusta”.

Al finalizar la entrevista, se pudo ver a Maslatón dialogando con la vicepresidenta en el estudio de televisión y tomándose una selfie juntos.