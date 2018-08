El ex jefe de Gabinete nacional Alberto Fernández consideró ayer que "el accionar en el proceso judicial" en la causa por los cuadernos de la corrupción "pone en duda la veracidad de los hechos".

"Hay un montón de cosas que me llenan de dudas. Es todo muy raro. Si el hecho es cierto y tiene la gravedad que tiene que tener, hacer las cosas del modo en que lo hacen pone en riesgo toda la investigación", sostuvo Fernández.

Entre otras cosas, el ex funcionario kirchnerista criticó "cómo dispusieron semejante cantidad de detenciones" a partir de "fotocopias" de los cuadernos.

"Los que dicen que (las copias de los escritos) no sirven para nada tampoco es cierto, pero para generar la cantidad de detenciones no tiene ningún valor. No hay ninguna duda de eso", opinó.

Asimismo, Fernández resaltó que también hay versiones que indican que existen cuadernos "que fueron escritos con posteridad a la fecha que realmente dicen".

"El accionar en el proceso judicial pone en duda la veracidad de los hechos. A los detenidos los empiezan a apretar para que declaren", agregó.

Para el ex jefe de Gabinete, "el riesgo" que trae la forma "en la que actuó" la Justicia es que "termine todo anulado".

"A (Carlos) Wagner lo trajeron de las pestañas en diez minutos. ¿Por qué no trajeron a todos los demás? A la gente de Techint o de Iecsa. Al de Iecsa lo están entregando porque va a caer en breve por lo de Odebretch. Tal vez le convenga que esté arrepentido en esta causa y no con Odebretch", cerró el ex funcionario.