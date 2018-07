La diputada nacional del Frente para la Victoria Mayra Mendoza embistió duramente contra la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de quien dijo que "no trabaja" en la Cámara de Diputados y que su participación allí se reduce a asistir "media hora" a algunas sesiones para "hacer un show".

Sobre el comportamiento de Carrió, que en las últimas horas quedó en el ojo de la tormenta por sus expresiones mediáticas y sus peleas con sectores del kirchnerismo y de la propia coalición oficialista, Mendoza dijo que le da "vergüenza ajena".

"Y a mí, sinceramente digo, me toca el mismo lugar de responsabilidad que ella y a mí me da vergüenza ajena. Cuando la veo como se mueve, no va a las comisiones nunca, no trabaja. En la Cámara de Diputados no va jamás a una comisión a la que todos los mortales vamos, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer. Y va al recinto media hora, grita, hace un show y se va", cuestionó en diálogo con radio Milenium.

La dirigente de La Cámpora advirtió que Carrió "tiene mucha visibilidad" y que al expresarse de esa forma desprestigia a sus colegas, porque deja la sensación de que "todos los diputados hacen lo mismo".

"Quienes lo vean parece que todos los diputados hacen lo mismo y la verdad que no. No todos somos iguales y eso hay que saberlo. Eso le genera ruido a toda la democracia me parece", resaltó. Puntualmente, la legisladora kirchnerista cuestionó el planteo de Carrió para que los sectores medios no dejen de colaborar con "propinas" en momentos de vacas flacas.

"Estamos muy cerquita en las bancas y veo cómo trata a su compañero de bancada y por supuesto a todos nosotros también. La solución que plantea de dejar propinas y el furcio que tuvo en el recinto de dejar propinas y coimas, me parece propio de una mujer con completa impunidad al hablar y completamente abstraída de la realidad y del nivel que tiene ella como dirigente que tiene adentro de Cambiemos. Uno no puede estar planteando como solución para millones de argentinos algo así", lamentó.