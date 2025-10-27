La Capital | Política | Santilli

Diego Santilli celebró su triunfo con una burla sobre Espert

A horas de su victoria en las elecciones legislativas, el dirigente compartió en redes sociales una imagen que alude a la apariencia del ex candidato

27 de octubre 2025 · 12:39hs
Diego Santilli compartió una imagen en redes sociales tras su triunfo en la provincia de Buenos Aires 

Diego Santilli compartió una imagen en redes sociales tras su triunfo en la provincia de Buenos Aires 

Este domingo, Javier Milei puso a prueba su liderazgo en las urnas y superó con creces el examen de gestión. Uno de los batacazos más significativos del triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional fue la victoria de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, quien, pese a la polémica generada por la escandalosa renuncia de José Luis Espert —imputado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Manchado—, se impuso con el 41,48% de los votos, frente al 40,88% obtenido por Jorge Taiana de Fuerza Patria. Tras el triunfo, el dirigente, fiel a su estilo, reaccionó en redes sociales.

Cabe recordar que tras la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, la Justicia determinó que su reemplazante sería Santilli, quien pasó a encabezar la lista del oficialismo. Sin embargo, las boletas no fueron reimpresas, por lo que en la votación del domingo aún figuraban las imágenes de Espert y Karen Reichardt, segunda en la lista.

En ese contexto, Santilli aprovechó las redes sociales para bromear sobre su parecido físico con Espert. Días antes de las elecciones, el dirigente del PRO había publicado un posteo en X (ex Twitter), donde aseguraba que estaba considerando raparse la cabeza para parecerse al economista libertario.

Ya con los resultados de las elecciones legislativas, Santilli volvió a bromear sobre su apariencia en sus redes sociales, esta vez para celebrar el positivo resultado electoral.

>> Leer más: Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

El posteo de Diego Santilli

A horas de consagrarse diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli compartió en su cuenta de X (ex Twitter) una curiosa imagen celebrando el triunfo y haciendo referencia a la situación de José Luis Espert.

El dirigente compartió una fotografía creada por inteligencia artificial que mostraba una afeitadora color violeta, en alusión al color característico del partido La Libertad Avanza. Junto a la imagen, escribió: “Hermosa mañana, ¿verdad?”.

Una vez más, Santilli bromeó sobre la apariencia física del excandidato Espert, recordando su viral idea de raparse la cabeza para parecerse al economista libertario, hoy imputado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Manchado.

Embed

>> Leer más: El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Noticias relacionadas
Diego Santilli se mostró confiado de que LLA recorta la distancia con el peronismo en provincia de Buenos Aires

Diego Santilli, optimista sobre los resultados en Buenos Aires: "Nos llegan datos de que estamos descontando"

Diego Santilli ocupará el lugar de José Luis Espert en la boleta del oficialismo

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

La actriz, candidata a diputada nacional, quedó en segundo lugar en las elecciones de Corrientes

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos famosos este domingo

La ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, junto a Juan Pedro Aleart en la última campaña electoral.

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Lo último

Sigue el escándalo de Los Palmeras: despidieron a los músicos y la marca está en disputa

Sigue el escándalo de Los Palmeras: despidieron a los músicos y la marca está en disputa

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

La ciudad siguió la tendencia nacional y buena parte del mapa se pintó de violeta. Provincias Unidas apenas logró el segundo lugar en un barrio

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales
Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Política

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Ovación
Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México
Ovación

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Policiales
Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
POLICIALES

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

La Ciudad
Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Comprá, campeón: el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial
Economía

"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street
Economía

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Javkin habló tras el triunfo de LLA: Rosario no quiere volver atrás
Política

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco
Política

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo
Política

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires
Política

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %

Romina Diez: La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios
Política

Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"

Balance positivo de Kicillof: De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno
Política

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa
Política

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia
politica

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman
Información General

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador
Política

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe