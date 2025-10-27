Diego Santilli celebró su triunfo con una burla sobre Espert

A horas de su victoria en las elecciones legislativas, el dirigente compartió en redes sociales una imagen que alude a la apariencia del ex candidato

Diego Santilli compartió una imagen en redes sociales tras su triunfo en la provincia de Buenos Aires

Este domingo, Javier Milei puso a prueba su liderazgo en las urnas y superó con creces el examen de gestión. Uno de los batacazos más significativos del triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional fue la victoria de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires , quien, pese a la polémica generada por la escandalosa renuncia de José Luis Espert —imputado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Manchado—, se impuso con el 41,48% de los votos, frente al 40,88% obtenido por Jorge Taiana de Fuerza Patria . Tras el triunfo, el dirigente, fiel a su estilo, reaccionó en redes sociales.

Cabe recordar que tras la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, la Justicia determinó que su reemplazante sería Santilli, quien pasó a encabezar la lista del oficialismo. Sin embargo, las boletas no fueron reimpresas, por lo que en la votación del domingo aún figuraban las imágenes de Espert y Karen Reichardt, segunda en la lista.

En ese contexto , Santilli aprovechó las redes sociales para bromear sobre su parecido físico con Espert. Días antes de las elecciones, el dirigente del PRO había publicado un posteo en X (ex Twitter), donde aseguraba que estaba considerando raparse la cabeza para parecerse al economista libertario.

Ya con los resultados de las elecciones legislativas, Santilli volvió a bromear sobre su apariencia en sus redes sociales, esta vez para celebrar el positivo resultado electoral.

El posteo de Diego Santilli

A horas de consagrarse diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli compartió en su cuenta de X (ex Twitter) una curiosa imagen celebrando el triunfo y haciendo referencia a la situación de José Luis Espert.

El dirigente compartió una fotografía creada por inteligencia artificial que mostraba una afeitadora color violeta, en alusión al color característico del partido La Libertad Avanza. Junto a la imagen, escribió: “Hermosa mañana, ¿verdad?”.

Una vez más, Santilli bromeó sobre la apariencia física del excandidato Espert, recordando su viral idea de raparse la cabeza para parecerse al economista libertario, hoy imputado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Manchado.

