Dirigentes socialistas se resisten a girar hacia la derecha

Al tiempo que el radicalismo retoma el diálogo formal con autoridades del socialismo santafesino para conformar un gran frente opositor de cara a los comicios de 2023, Bases, corriente interna del partido de la rosa roja, no descarta cortarse sola al considerar que el límite de un nuevo armado político electoral “es la derecha oligárquica conservadora” .

Si bien el cónclave partidario de principios de mayo fijó el objetivo de fortalecer el territorio y la unidad para el segundo semestre de 2022, el Partido Socialista es un potencial aliado al radicalismo y actores macristas de la provincia con miras al próximo compromiso en las urnas.

Por eso, Eduardo Di Pollina, uno de los fundadores de Bases junto a dirigentes como Claudia Balagué y Miguel Cappiello, advirtió a La Capital: “A partir de las declaraciones de algunos representantes del partido y las reuniones formales en los últimos días, hasta algunos trascendidos, se apunta a la posibilidad de un acuerdo programático con Juntos por el Cambio (JxC) en Santa Fe”.

Advertencia

“Si eso ocurre, no participaremos del acuerdo. Entendemos que es otro el lugar donde el socialismo debe pararse. Lo venimos planteando hace más de dos años: el PS tiene que defender los intereses nacionales, de las mayorías populares y de los trabajadores. No puede estar en las antípodas con el macrismo o sujetos nefastos como Javier Milei (La Libertad Avanza)y José Luis Espert (Avanza Libertad)”, continuó el ex diputado provincial.

Respecto de la posibilidad de confluir electoralmente con otros espacios afines, el dirigente sostuvo: “Estamos en diálogo con aquellos que entienden que el límite es la derecha oligárquica conservadora. Juntos por el Cambio es una coalición política que hoy discute el ingreso de personajes como Milei o Espert”.

https://twitter.com/BasesPS1/status/1528852080584183809 El próximo jueves 26/5 a las 18 hs nos encontraremos en el Auditorio del Centro de Empleados de Comercio para pensar y debatir sobre la necesidad de construir una sociedad más igualitaria!



Te esperamos! pic.twitter.com/QwMbKiuSfk — @BasesPS (@BasesPS1) May 23, 2022

En esa línea, Bases organizó una jornada de intercambio de propuestas denominada “Perspectivas para una sociedad igualitaria: la izquierda democrática y la construcción de una agenda progresista”, que se realizará mañana, a las 18, en el auditorio del Sindicato de Empleados de Comercio (Corrientes 450).

Los organizadores invitaron a referentes de distintos espacios progresistas y del campo nacional para abrir el debate sobre las futuras construcciones de una agenda política.

En ese marco, estarán presentes los diputados provinciales Agustina Donnet (Igualdad), Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Fabián Palo Oliver (radicalismo); la directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, Alicia Gutiérrez (Solidaridad e Igualdad); la concejala Caren Tepp (Ciudad Futura) y el escritor, filósofo y el ex edil Juan Giani. Di Pollina y Balagué coordinarán el encuentro.

Objetivos

“Se busca un intercambio de ideas entre distintos sectores políticos progresistas (incluidos peronistas)”, agregó Di Pollina, para quien la apuesta a un frente de frentes opositor en territorio santafesino es parte de un proyecto que aspira al retorno del Juntos por el Cambio al poder en la Argentina.

La dirigencia que da cuerpo a Bases ya había objetado las decisiones políticas de la conducción del socialismo, que se alejó de la Casa Gris al perder las elecciones de 2019, entre ellas la alianza nacional con el tándem Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

Por entonces, también habían rechazado de plano cualquier intento de alianza con sectores del macrismo e instaron a respaldar la postulación de Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación.

Ahora, Bases vuelve a la carga pidiendo reconfigurar al socialismo en la provincia sin perder su cercanía a los sectores progresistas.