Diputados opositores pidieron sesión especial para tratar normas vetadas por Milei

Emergencia en discapacidad, bono a jubilados y prórroga de la moratoria previsional, los temas a discutir. Buscan convertir en ley dos proyectos de gobernadores

16 de agosto 2025 · 15:43hs
La Cámara de Diputados convocó para el próximo miércoles a una sesión especial en la que se discutirán varios de los vetos del presidente Javier Milei.

Diputados nacionales de distintos bloques de la oposición solicitaron al titular de la Cámara baja, Martín Menem, la convocatoria a una sesión especial para el miércoles próximo, a las 12, para tratar proyectos de ley vetados por el presidente Javier Milei.

El temario incluye el tratamiento de varias propuestas que fueron vetadas totalmente por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, la declaración de emergencia en discapacidad, un bono extraordinario para jubilados que cobran la mínima, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Los impulsores de la solicitud buscan insistir con la sanción original de esas iniciativas, en un clima de alta tensión política entre la Casa Rosada y Diputados.

También se prevé debatir modificaciones a la ley de presupuesto, cambios en la comisión investigadora sobre la criptomoneda $Libra, distintos proyectos para establecer el huso horario UTC-4 en todo el país, la actualización de montos del Régimen Penal Tributario y una iniciativa para eliminar fideicomisos y fondos nacionales.

Debate de proyectos de gobernadores

Asimismo, se busca convertir en ley dos proyectos que llegan con media sanción del Senado: el reparto automático a las provincias del 1% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una mayor incidencia en los distritos en la recaudación del impuesto a los combustibles.

El pedido lleva la firma de referentes de diversos espacios como el rosarino Germán Martínez (Unión por la Patria, UP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Facundo Manes (UCR), Victoria Tolosa Paz (UP), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Florencio Randazzo (Encuentro Federal), entre otros.

El optimismo opositor de alcanzar los dos tercios se potencia frente a un cierre de listas de cara a los comicios de octubre que dejó muchos heridos en las filas dialoguistas, entre ellos la del titular del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo.

En caso de que un sector mayoritario de la bancada radical se sume a la voluntad de los cuatro bloques convocantes y a otros espacios que habitualmente antagonizan con el gobierno de Milei, la oposición alcanzaría los dos tercios de la Cámara baja para revertir los vetos presidenciales.

Por Claudio Berón

