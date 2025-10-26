Diego Santilli, optimista sobre los resultados en Buenos Aires: "Nos llegan datos de que estamos descontando"

Política
Del Frade: "Santa Fe tiene que dar un mensaje claro de las voces que quiere para representar a su pueblo"
politica
La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo
Política
Milei votó y saludó a sus simpatizantes sin realizar declaraciones a la prensa
Política
Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte del país"
Política
Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe
Política
Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política
Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos
La Ciudad
El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi
La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal
La Ciudad
Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad
Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"
Policiales
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
La Ciudad
Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario
Policiales
Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales
Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
La Ciudad
Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad
La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost
Policiales
Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
La Ciudad
El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario
La Región
Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación