Diego Santilli, optimista sobre los resultados en Buenos Aires: "Nos llegan datos de que estamos descontando"

Según lo afirmado por el oficialismo nacional, LLA recorta la distancia en Buenos Aires, a pesar del escándalo en torno a José Luis Espert. "Creo que vamos a hacer una buena elección", dijo Santilli

26 de octubre 2025 · 20:59hs
Diego Santilli se mostró confiado de que LLA recorta la distancia con el peronismo en provincia de Buenos Aires

Diego Santilli se mostró confiado de que LLA recorta la distancia con el peronismo en provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza (LLA) podría recortar distancia en en la provincia de Buenos Aires. Tras unas elecciones legislativas provinciales en las que el peronismo le sacó casi 14 puntos de ventaja al oficialismo nacional en el territorio gobernado por Axel Kicillof, Diego Santilli se mostró optimista por los resultados de los comicios nacionales de este domingo. "Me llegan datos de que estamos descontando en provincia", expresó el histórico dirigente del PRO.

"Creo que vamos a hacer una buena elección, vamos a esperar los resultados. Tenemos que mejorar mucho", aseguró Santilli mientras ingresaba al bunker de LLA en el Hotel Libertador, frente a los medios de comunicación presentes.

"A esta hora estoy contento, los datos que me llegan es que estamos descontando en la provincia. Es una elección muy difícil. Hay que esperar”, siguió Santilli.

Sin importar la polémica renuncia de Espert, y el hecho de que no se hayan reimpreso las boletas -por lo que la cara de Santili no figuraba en la boleta única de papel-, el oficialismo nacional habría logrado recortar la distancia con el peronismo.

Vale recordar que se trata de la provincia con mayor cantidad de habitantes, por lo que sus votantes representan al 37,1% del padrón. En esta oportunidad, 35 bancas en la Cámara de Diputados se ponían en juego.

En estas elecciones, los principales candidatos eran Jorge Taiana (Fuerza Patria) y Diego Santilli (LLA). Otras opciones era la lista de Provincias Unidas, encabezada por Florencio Randazzo, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Juan Manuel López(Coalición Cívica-ARI) y María Eugenia Talerico (Potencia).

