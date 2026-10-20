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Giuliano: "En Santa Fe tenemos la energía eléctrica más cara de toda la Argentina"

El diputado nacional recorrió el departamento Belgrano, donde mantuvo encuentros con representantes del sector industrial, dirigentes sindicales y referentes institucionales. Advirtió sobre el impacto de las tarifas en las familias y la crisis que atraviesan las pymes

20 de octubre 2026 · 14:50hs
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Diego Giuliano encabeza visitas a distintas regiones de la provincia.

Diego Giuliano encabeza visitas a distintas regiones de la provincia.

El diputado nacional por Santa Fe Diego Giuliano (Unión por la Patria, UP) recorrió el departamento Belgrano como parte de una agenda de visitas a distintas regiones de la provincia con el objetivo de escuchar las problemáticas locales, dialogar con representantes de diferentes sectores y recoger propuestas frente a la situación económica y social.

Acompañado por el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci; los concejales Marcos Di Santo, Emiliano Gramigna y Cintia Marconato; el presidente del Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, y el expresidente comunal de Tortugas Humberto Viozzi, Giuliano mantuvo encuentros con referentes industriales, representantes sindicales y autoridades de distintas instituciones.

En ese marco, el legislador puso el foco en el peso creciente de los gastos fijos sobre la economía de los hogares y cuestionó el costo de los servicios públicos en la provincia.

Energía eléctrica

“Tenemos la energía eléctrica más cara de toda la Argentina en la provincia de Santa Fe. Un 30% más que en Entre Ríos”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que las tarifas, los impuestos y los alimentos aumentan sin que los ingresos acompañen esa evolución. “Hoy, después de estos tres años de gobierno nacional y también en la provincia, hay una situación de mora en las familias, hay endeudamiento, hay una economía que fue para atrás y hay gastos fijos que cada vez son mayores en cada una de las casas”, sostuvo.

Giuliano resaltó que los servicios dejaron de ser gastos secundarios para convertirse en compromisos ineludibles que condicionan el presupuesto familiar. “La luz, el agua, las tarifas, hoy son gastos inflexibles de cada familia. La verdad es que el salario no aumentó. Los ingresos no se incrementaron en la medida que nos aumentaron tarifas, impuestos y también los alimentos”, señaló.

Para Giuliano, la prioridad de la dirigencia debe ser atender estas dificultades concretas: “El tema es qué hacemos para resolver el problema concreto que tiene cada familia”.

La industria y las pymes

El diputado también alertó sobre el deterioro de la actividad industrial, en particular de la metalmecánica y de las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

“Las pymes están al 60% y algunas mucho menos, en las que tuvieron que cerrar”, describió para referirse a la situación que atraviesan empresas de la región.

Además, contó que algunos empresarios le transmiten que están sosteniendo sus establecimientos con recursos propios. “Hay empresarios que te dicen: 'Estamos aguantando con los ahorros'”, indicó.

Giuliano puso de relieve el componente humano y social de la crisis industrial, especialmente en empresas con una larga historia familiar y laboral. En ese marco, también cuestionó las condiciones de competencia que enfrenta la producción nacional frente a la apertura de las importaciones.

“La importación está abierta completamente, una competencia desleal: maquinaria agrícola usada de Estados Unidos compitiendo con los fierros argentinos y con los trabajadores argentinos”, advirtió.

El legislador sostuvo que la provincia debe defender su entramado productivo y evitar que la industria santafesina quede expuesta a un escenario que comprometa la continuidad de las empresas, los puestos de trabajo y las comunidades que dependen de ellas.

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