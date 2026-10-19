La Capital | La Ciudad | El Niño

El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

El municipio contempla las inundaciones de 2007, 2012 y 2016 como antecedentes de El Niño. El archivo de La Capital reconstruye el impacto de esas lluvias

Nachi Saieg

Por Nachi Saieg

19 de octubre 2026 · 17:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
Postales de las inundaciones por El Niño en Fisherton (2012)

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Postales de las inundaciones por El Niño en Fisherton (2012)

Rosario tiene antecedentes de temporales que provocaron evacuaciones, calles anegadas y complicaciones en distintos barrios. Ante el escenario de precipitaciones superiores al promedio habitual previsto entre octubre y marzo, el fenómeno de El Niño vuelve a poner en agenda la capacidad de la ciudad para afrontar lluvias intensas y prevenir inundaciones.

En una presentación sobre las medidas de prevención, la Municipalidad de Rosario identificó los márgenes de los arroyos Ludueña y Saladillo y las zonas más bajas de la ciudad como los sectores con mayor vulnerabilidad. El documento también advirtió sobre el posible incremento del caudal de esos cursos de agua y del río Paraná, con riesgo de desbordes y afectación de áreas expuestas.

>> Leer más: El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles, multas y un comité de emergencia

Las autoridades incluyeron antecedentes de tres episodios críticos registrados en 2007, 2012 y 2016. Los datos y la cobertura periodística de La Capital permiten dimensionar el impacto que tuvieron las lluvias extraordinarias en la ciudad, aunque cada evento tuvo características diferentes y las cifras deben analizarse según el período al que corresponden.

Las inundaciones de 2007, uno de los antecedentes más graves

Marzo de 2007 quedó marcado por una emergencia hídrica que afectó a Rosario y a distintas localidades de la región. Las lluvias persistentes provocaron anegamientos y obligaron a evacuar a miles de personas.

En ese episodio hubo un registro de 240 milímetros de lluvia y 3.500 evacuados. Las coberturas periodísticas de aquellos días también dieron cuenta de una emergencia prolongada, con cifras que variaron a medida que avanzaron las precipitaciones y se actualizaron los relevamientos.

Según una crónica de La Capital publicada el 29 de marzo, hasta ese día habían caído 240 milímetros de lluvia desde el lunes anterior, por encima del promedio habitual de marzo, que entonces era de 169 milímetros. Los evacuados fueron distribuidos entre el Batallón 121, el microestadio de Newell's y el Club Náutico Sportivo Avellaneda.

Los desbordes de los canales Salvat e Ibarlucea afectaron principalmente a Nuevo Alberdi Oeste, barrio Municipal y sectores rurales y semirrurales cercanos a la ruta nacional 34. También hubo anegamientos en sectores de los barrios Toba de Travesía y Juan José Paso, Tango, Santa Lucía, Industrial, Empalme Graneros, Stella Maris y Villa Banana, donde la acumulación de agua y las características del terreno agravaron las consecuencias de las precipitaciones.

>> Leer más: Limpieza de canales y desagües: los barrios de Rosario donde avanzan las obras preventivas por El Niño

El arroyo Ludueña, en tanto, mantuvo en vilo a los vecinos por el crecimiento de su caudal, alimentado por una cuenca de unas 70.000 hectáreas. Sin embargo, según la crónica, durante la tarde el nivel se estabilizó y el curso de agua no llegó a desbordarse en esa jornada. La emergencia también afectó servicios esenciales: las filtraciones dejaron fuera de servicio los seis quirófanos del Hospital Centenario, hubo miles de usuarios sin electricidad y los anegamientos obligaron a modificar recorridos de colectivos.

Ante la magnitud de la situación, la Municipalidad y la provincia conformaron un comité de crisis. El municipio desplegó alrededor de 1.000 agentes en el territorio y la Nación envió ayuda para los evacuados. El temor a que se repitieran inundaciones anteriores, especialmente las de 1986, volvió a instalarse en distintos barrios mientras las autoridades seguían de cerca la evolución de las lluvias.

Diciembre de 2012: Fisherton bajo el agua

Otro antecedente corresponde a diciembre de 2012. Según los registros oficiales, cayeron 280 milímetros de lluvia y 350 evacuados. Las crónicas periodísticas de la época describieron anegamientos en diferentes sectores de Rosario y señalaron a Nuevo Alberdi y Fisherton entre las zonas afectadas. También informaron sobre el desborde del canal Salvat y el monitoreo del canal Ibarlucea.

>> Leer más: El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

Según publicó La Capital el 21 de diciembre, entre la tarde del miércoles 19 y la madrugada del jueves 20 cayeron 178 milímetros de lluvia en la ciudad. De ese total, 90 milímetros se concentraron entre las 21 y las 2. El temporal dejó más de 1.500 evacuados en el área metropolitana, 520 de ellos en Rosario, además de una mujer fallecida en Las Parejas y un joven desaparecido en la ciudad.

Fisherton fue uno de los sectores más castigados. En algunas viviendas, el agua alcanzó un metro de altura y las calles quedaron intransitables. La zona comprendida por Eva Perón, Sánchez de Loria, Juan José Paso y avenida Circunvalación concentró buena parte de los daños. Los equipos de rescate utilizaron botes para asistir a vecinos atrapados en sus casas, mientras numerosos hogares sufrieron pérdidas de muebles, colchones y otros bienes.

Los vecinos del barrio responsabilizaron a las obras de la colectora de Circunvalación por las inundaciones y el reclamo de un resarcimiento se prolongó durante varios años. Los afectados responsabilizaron al terraplén, la acumulación de basura y la obstrucción de los caños de desagüe por el agua que ingresó a sus viviendas. Según relataron entonces, la limpieza del sector con una excavadora permitió que el nivel del agua bajara rápidamente. La denuncia apuntaba a problemas que, para los vecinos, excedían la intensidad de las lluvias y estaban relacionados con la ejecución y el mantenimiento de la obra.

También hubo evacuados de los barrios Industrial, Nuevo Alberdi, Villa Banana, Las Palmeras y Empalme Graneros, que fueron trasladados a centros de asistencia. En el noroeste, el agua acumulada durante los días previos generó un “tapón hídrico” que dificultó el drenaje del Emisario 10 hacia la desembocadura del arroyo Ludueña. Según explicó entonces el secretario de Obras Públicas, Omar Saab, los desagües habían quedado desbordados por la combinación de las lluvias acumuladas y la intensidad de las precipitaciones en pocas horas.

El temporal afectó además servicios esenciales. Más de 30.000 usuarios de la Empresa Provincial de la Energía quedaron sin suministro, hubo semáforos fuera de funcionamiento, cortes de calles y rutas y modificaciones en el transporte urbano. La Municipalidad y la provincia conformaron un comité de crisis para coordinar la respuesta, mientras los operativos de evacuación y asistencia continuaban durante la jornada.

La cobertura de este diario describió el episodio como un desastre inédito en décadas para algunos sectores de Fisherton, donde vecinos con muchos años de residencia afirmaban no haber visto una inundación de esa magnitud.

Febrero de 2016, otro antecedente crítico

En febrero de 2016, Rosario registró 378,6 milímetros de lluvia acumulada durante todo el mes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El valor fue el máximo para febrero en la serie comparativa iniciada en 1961.

>> Leer más: Por qué es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño y qué se espera para el verano

El 26 de febrero un temporal volvió a complicar a Rosario. Según publicó La Capital al día siguiente, cayeron hasta 150 milímetros de lluvia durante la mañana, con una concentración de 84 milímetros en un período muy corto. El agua inundó calles del centro y macrocentro, desbordó zanjas en los barrios y dejó a más de 16.000 usuarios sin electricidad.

El centro, Pichincha, el bajo de avenida Belgrano y la zona norte estuvieron entre los sectores más afectados. También se anegaron las colectoras de avenida Belgrano y avenida Colombres, el bulevar Rondeau y la rotonda de Costanera y Puccio. La acumulación de agua complicó la circulación y dejó colectivos varados en calles y zanjas desbordadas.

Cuáles son las zonas más vulnerables de Rosario

Los márgenes de los arroyos Ludueña y Saladillo y las zonas bajas de la ciudad como los sectores con mayor vulnerabilidad ante El Niño. Los especialistas advierten que un incremento del caudal de esos arroyos y del río Paraná podría generar desbordes y afectar áreas expuestas. También señala que el crecimiento del Paraná puede condicionar el escurrimiento de los cursos de agua y de los conductos pluviales.

El riesgo está relacionado con las características de las cuencas y con la capacidad del sistema para conducir el agua. Rosario recibe aportes de una superficie regional de aproximadamente 450.000 hectáreas entre los arroyos Saladillo y Ludueña, según la presentación municipal.

Por esa razón, el comportamiento de los cursos de agua no depende únicamente de las lluvias que caen dentro de la ciudad. También inciden las precipitaciones en otras localidades de la región y el volumen de agua que llega a través de las cuencas.

Noticias relacionadas
Santa Fe refuerza su capacidad de respuesta antes de El Niño

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

El Niño puede llegar a Santa Fe con intensidad

El Niño: la "onda de crecida" se empieza a mover en el norte santafesino y se dispone a bajar

El titular de la institución anticipó que las inundaciones rurales por El Niño no serán un problema generalizado.

La Bolsa cree que El Niño tendrá un impacto "sectorizado" en el campo

estiman que el rio parana llegara al nivel de alerta en rosario hacia finales de octubre

Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Las más leídas

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Lo último

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

En vivo: Newells va por puntos gordos que lo encaminen a la clasificación a octavos de final

En vivo: Newell's va por puntos gordos que lo encaminen a la clasificación a octavos de final

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Los tres hombres siguen desaparecidos desde el viernes, cuando volcó la lancha en la que navegaban frente a Fray Luis Beltrán. Una señal detectada durante los rastrillajes llevó a Prefectura a concentrar la búsqueda en un sector de la ribera, mientras las familias reclaman más esfuerzos.
Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo
En vivo: Newells va por puntos gordos que lo encaminen a la clasificación a octavos de final
Ovación

En vivo: Newell's va por puntos gordos que lo encaminen a la clasificación a octavos de final

Este comercio no soporta el modelo económico: la campaña en Rosario que expone la crisis pyme
Economía

"Este comercio no soporta el modelo económico": la campaña en Rosario que expone la crisis pyme

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés
La Ciudad

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano
Información General

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

Las más leídas
Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Ovación
Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título
Ovación

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Hockey inline: Las Toras hicieron un gran Mundial de Asunción con dos rosarinas entre sus filas

Hockey inline: Las Toras hicieron un gran Mundial de Asunción con dos rosarinas entre sus filas

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Policiales
Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

La Ciudad
Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario
La Ciudad

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

El gobierno de Santa Fe armas la Expo Seguridad Rosario como vidriera para empresarios

El gobierno de Santa Fe armas la Expo Seguridad Rosario como vidriera para empresarios

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Por Matías Petisce
La Ciudad

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes
Policiales

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario
La Región

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas
La Ciudad

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión
Política

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
La Región

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones
Información General

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo
Agro

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo
Información General

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo
Información General

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: Así no
Zoom

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "Así no"

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas
Economía

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%
Economía

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana
Política

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante
La Ciudad

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes
La Ciudad

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes