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Diputados aprobó con cambios la ley de propiedad privada y vuelve al Senado

Con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, la Cámara baja restituyó la ley de tierras que se votó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora se debate la emergencia en discapacidad y después se trata la morosidad en las familias

21 de octubre 2026 · 17:24hs
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En una sesión que se prevé maratónica

Foto: NA

En una sesión que se prevé maratónica, Diputados aprobó el primer tema de una agenda política áspera.

Con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, el oficialismo logró este miércoles aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El texto vuelve al Senado para su sanción definitiva, luego de que la Cámara de Diputados restableciera la norma de tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, que le pone límites a la venta de terrenos rurales en manos de extranjeros. En el marco de una extensa sesión, también se debate discapacidad y morosidad.

En un giro que meses atrás parecía impensado, el oficialismo logró aprobar en el recinto de Diputados la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que en el Senado le significó un verdadero dolor de cabeza a Patricia Bullrich ya que, entre sus puntos salientes, apuntaba a derogar la norma de tierras sancionada en 2011, que le pone un límite del 15% a la venta de tierras a personas que no vivan en la Argentina. Por falta de votos, la exministra debió suprimir ese capítulo.

En ese entonces, la iniciativa fue aprobada por 37 a 33 votos en el Senado. Entre otros temas, el texto introduce modificaciones en las expropiaciones para que “hagan el menor daño a la propiedad privada”, como señaló el diputado de LLA y miembro informante Santiago Santurio al defender la iniciativa. A grandes rasgos, este capítulo establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva”.

En ese sentido, la iniciativa considera indemnización por el lucro cesante cuando sea “consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Al mismo tiempo, fija el plazo límite de “ocupación temporánea anormal” en un máximo de 90 días.

Desalojos

A propósito de los desalojos, la iniciativa, que fue impulsada por Sturzenegger, amplía su posibilidad para “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado”.

Al mismo tiempo, garantiza hasta diez días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre “la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo”.

Ahora bien, el texto dictaminado en comisión en Diputados le introdujo una modificación a la media sanción del Senado. Reincorporó la ley de tierras sancionada durante el gobierno de Cristina.

Pero, mientras la versión original, impulsada por el Coloso, buscaba derogar la ley, la versión aprobada por la Cámara baja restablece la ley kirchnerista y “deroga la derogación” de la misma, contemplada en el DNU 70/23.

“Han vuelto a la ley del peronismo”, chicaneó el massista Diego Juliano, al hacer hincapié en el restablecimiento de la ley de tierras, tema al que Santurio no aludió en su dircuso. “Pusieron a la Argentina en venta al 100%”, les recriminó el diputado.

“Pretendían llevarse puesta las leyes de tierras, de integración sociourbana de los barrios populares y de manejo del fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate de Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones sino por los cuestionamientos institucionales y judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, dijo, a su turno, el diputado de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro.

“La Libertad Avanza estará levantando la manito a favor de una ley que su presidente (Javier Milei) quiso hacer pelota”, dijo la diputada de la Cámpora Paula Penacca al recordar que el mandatario intentó derogar la norma.

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