Diana Mondino le bajó el tono al conflicto con Colombia: "No se rompieron relaciones"

La ministra de Relaciones Exteriores los fuertes cruces entre los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro no afectarán el vínculo entre ambos países.

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, advirtió este jueves que "no se rompieron relaciones con Colombia".

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, advirtió este jueves que "no se rompieron relaciones con Colombia", luego del entredicho entre el presidente Javier Milei y su par de ese país, Gustavo Petro. Además, aclaró que hasta el momento no tuvo "ninguna notificación" del gobierno colombiano sobre la expulsión del embajador argentino en Bogotá.

Asimismo, destacó que ''la relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes. No tenemos que confundir el país, la nación, y lo que opinen los presidentes. Las opiniones no afectan las relaciones entre ambos países. No tenemos un tema de Estado, es de personas. Las cuentas son personales''.