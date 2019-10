Del desplante de Bolsonaro a los guiños de Paraguay, Chile y México

Al tiempo que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó ayer el triunfo de Alberto Fernández y anunció que no lo felicitará por que "la Argentina eligió mal", los gobiernos de Paraguay, México y Chile hicieron públicas sus felicitaciones al dirigente del Frente de Todos (FdT) y se mostraron dispuestos a trabajar para fortalecer los lazos que unen a sus respectivos países.

"No pretendo felicitarlo (a Fernández). Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuáles es su posición real en la política. No tengo una bola de cristal, pero creo que la Argentina eligió mal", asevero Bolsonaro.

En el caso de Paraguay, fue el presidente de ese país, Mario Abdo, quien escribió una carta para felicitar y desearle a Fernández "el mayor de los éxitos en los desafíos que tendrá en sus funciones a partir del 10 de diciembre" próximo y lo convocó a "fortalecer aún más los lazos que unen a nuestros países".

Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en la que felicitó "al pueblo argentino por una ejemplar y democrática elección con amplia participación", y también a Fernández.

"Estoy seguro de que trabajaremos con voluntad, fuerza y visión de futuro en favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración sudamericana", sostuvo Piñera.

En respuesta, Fernández agradeció las palabras del mandatario chileno y agregó: "Nuestros pueblos merecen que trabajemos por la integración de América latina y por un desarrollo que atienda a quienes más padecen este presente de desigualdad".

Asimismo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de México también extendieron su felicitación al ganador de los comicios e insistieron en tener "plena disposición para renovar los lazos de amistad y cooperación que históricamente nos unen".

"Agradezco al gobierno de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien trabajaremos codo a codo para mejorar nuestros lazos y para fortalecer la relación de América Latina con el mundo", respondió Fernández.