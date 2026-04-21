Dante Gebel llegó a la Argentina y testea su candidatura presidencial

Mientras su círculo de confianza prepara un operativo clamor, el pastor protagonizará entrevistas y reuniones con empresarios

Dante Gebel aterrizó el lunes a la noche en la Argentina con el objetivo de encabezar una reunión de su mesa política para avanzar de cara a una posible definición de su candidatura presidencial para las elecciones de 2027 .

El pastor, empresario e influencer que lidera la River Church, con sede en California (Estados Unidos), permanecerá en el país hasta este viernes . En ese lapso, mantendrá reuniones para potenciar a Consolidación Argentina , la agrupación integrada por dirigentes peronistas, desencantados de La Libertad Avanza (LLA) y referentes de la sociedad civil y del sector productivo que quieren que Gebel sea candidato en 2027.

El primer encuentro público de Gebel será en la provincia de Buenos Aires con sus armadores y sostenes de su círculo de máxima confianza: el sindicalista del PJ Juan Pablo Brey (secretario general de Aeronavegantes) y el exlibertario Eugenio Casielles , legislador porteño y fundador de La Libertad Avanza con Ramiro Marra.

Saliendo para Buenos Aires; me esperan varias reuniones y algunas entrevistas; siempre es un placer estar en Argentina. pic.twitter.com/O5HAdqAHWC

Ambos dirigentes vienen trabajando en la construcción de la candidatura del pastor desde el año pasado con el espacio Consolidación Argentina. Y ya se reunieron en marzo en Madrid (España) con Gebel y le ofrecieron un crítico diagnóstico de la situación social del país bajo la gestión de Javier Milei.

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Ese cónclave tuvo lugar antes que Gebel continuara la gira de su show “Presidante” en Suiza. Hasta ese momento, el pastor se limitaba a dar su visto bueno a la distancia, desde su casa en Anaheim, y dejaba hacer.

Este miércoles, Gebel dará una primera entrevista y, si bien no anunciará su candidatura, reconocerá que tiene un equipo técnico trabajando para un proyecto nacional.

También mantendrá reuniones con empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores con vistas a probables acuerdos.

Objetivo 2027

Los armadores de Gebel planean, en función de cómo Milei termine posicionado para 2027, sellar sendos acuerdos con un sector del peronismo del interior y con el PRO y los libertarios desencantados con el rumbo del gobierno.

De hecho, el malestar social que el pastor observa a la distancia podría abonar su desembarco en el tablero político argentino.