La Capital | Política | dante gebel

Dante Gebel llegó a la Argentina y testea su candidatura presidencial

Mientras su círculo de confianza prepara un operativo clamor, el pastor protagonizará entrevistas y reuniones con empresarios

21 de abril 2026 · 18:55hs
Dante Gebel

Foto: Archivo / La Capital.

Dante Gebel, pastor, empresario e influencer que lidera la River Church.

Dante Gebel aterrizó el lunes a la noche en la Argentina con el objetivo de encabezar una reunión de su mesa política para avanzar de cara a una posible definición de su candidatura presidencial para las elecciones de 2027.

El pastor, empresario e influencer que lidera la River Church, con sede en California (Estados Unidos), permanecerá en el país hasta este viernes. En ese lapso, mantendrá reuniones para potenciar a Consolidación Argentina, la agrupación integrada por dirigentes peronistas, desencantados de La Libertad Avanza (LLA) y referentes de la sociedad civil y del sector productivo que quieren que Gebel sea candidato en 2027.

Dante Gebel y su agenda

El primer encuentro público de Gebel será en la provincia de Buenos Aires con sus armadores y sostenes de su círculo de máxima confianza: el sindicalista del PJ Juan Pablo Brey (secretario general de Aeronavegantes) y el exlibertario Eugenio Casielles, legislador porteño y fundador de La Libertad Avanza con Ramiro Marra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanteGebelOk/status/2046361834811232380&partner=&hide_thread=false

Ambos dirigentes vienen trabajando en la construcción de la candidatura del pastor desde el año pasado con el espacio Consolidación Argentina. Y ya se reunieron en marzo en Madrid (España) con Gebel y le ofrecieron un crítico diagnóstico de la situación social del país bajo la gestión de Javier Milei.

>>Leer más: Efecto Dante Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Ese cónclave tuvo lugar antes que Gebel continuara la gira de su show “Presidante” en Suiza. Hasta ese momento, el pastor se limitaba a dar su visto bueno a la distancia, desde su casa en Anaheim, y dejaba hacer.

Este miércoles, Gebel dará una primera entrevista y, si bien no anunciará su candidatura, reconocerá que tiene un equipo técnico trabajando para un proyecto nacional.

También mantendrá reuniones con empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores con vistas a probables acuerdos.

Objetivo 2027

Los armadores de Gebel planean, en función de cómo Milei termine posicionado para 2027, sellar sendos acuerdos con un sector del peronismo del interior y con el PRO y los libertarios desencantados con el rumbo del gobierno.

De hecho, el malestar social que el pastor observa a la distancia podría abonar su desembarco en el tablero político argentino.

Noticias relacionadas
Alberto Fernández, a un paso del juicio oral. 

Alberto Fernández, a un paso del juicio oral por violencia de género

Masiva convocatoria en la Cena Anual del Cippec

El Cippec celebró su cena anual y presentó su agenda para el futuro en la Argentina

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, visitará Santa Fe.

Minigira de Máximo Kirchner para preparar el kirchnerismo 2027

milei en israel: debemos mantenernos unidos como naciones hermanas

Milei en Israel: "Debemos mantenernos unidos como naciones hermanas"

Ver comentarios

Las más leídas

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Lo último

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

La Región Centro creció en 2025 por debajo del promedio nacional

La Región Centro creció en 2025 por debajo del promedio nacional

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

El acusado comenzó a ser juzgado esta semana en Rosario por una seguidilla de hechos ocurridos en apenas cuatro días
Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso
Política

Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado
La Ciudad

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado"

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Por Martín Stoianovich
Policiales

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política
Información General

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio a Éber Ludueña

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio a Éber Ludueña

Ovación
La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Por Carlos Durhand
Ovación

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores no levanta cabeza y se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores no levanta cabeza y se quedó sin entrenador

Policiales
Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

La Ciudad
Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin
La Ciudad

Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado"

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo
LA REGION

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Milei recordó al Papa Francisco como el argentino más importante
Política

Milei recordó al Papa Francisco como "el argentino más importante"

Constructores privados también cuestionan al club de defensores de las ruinas
La Ciudad

Constructores privados también cuestionan al "club de defensores de las ruinas"

El norte provincial, golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 mm en pocas horas
la region

El norte provincial, golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 mm en pocas horas

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª
Policiales

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Tras las detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día
La Ciudad

Tras las detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Le sacaron la licencia a Santiago Maratea por filmar mientras conducía
Zoom

Le sacaron la licencia a Santiago Maratea por filmar mientras conducía

El suministro de agua empezó a normalizarse en Rosario luego de tres días
La Ciudad

El suministro de agua empezó a normalizarse en Rosario luego de tres días

Minigira de Máximo Kirchner para preparar el kirchnerismo 2027
Política

Minigira de Máximo Kirchner para preparar el kirchnerismo 2027

Dormir con la tele prendida engorda: las declaraciones virales de Diego Golombek
Zoom

"Dormir con la tele prendida engorda": las declaraciones virales de Diego Golombek

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo
LA CIUDAD

Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a una jueza
POLICIALES

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a una jueza

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14
La Región

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
Policiales

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada