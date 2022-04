Cristina y Massa homenajearon a ex combatientes en el Congreso y hubo un mensaje para Alberto

Emotivo homenaje a ex combatientes y actuales empleados del Congreso de la Nación. El acto junto a Cristina con Massa. La titular del Senado advirtió sobre la "guerra" actual por energía y alimentos

Cristina Kirchner y Sergio Massa encabezaron en el Congreso un emotivo homenaje a los ex combatientes.

Con todo, entre los gestos de descongelamiento y lenta recomposición del vínculo al interior de la fórmula presidencial, se contabilizó en la semana que termina el acompañamiento explícito del presidente al novedoso planteo del bloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado (con inspiración de Cristina Kirchner), en relación a impulsar una ley para penalizar evasores y capture dólares argentinos fugados a paraísos fiscales, y el gesto de ayer de Cristina en el Salón Azul del Palacio, bajo la mítica cúpula del Congreso, cuando contó que le “envió de regalo” a Alberto Fernández el libro “Diario de una temporada en el quinto piso” de Juan Carlos Torre – “para que no digan los diarios después que no le mandé el libro”, ironizó la ex presidenta, a propósito del tratamiento mediático sobre su incomunicación con Alberto-, que cuenta detalles de la intimidad del poder durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y su dramática deriva que lo obligó a entregar el poder con seis meses de antelación.