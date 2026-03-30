Central abrió la segunda venta de entradas para los partidos en el Gigante por la Libertadores

El expendio de localidades, solo para los socios, comenzó este lunes y es de manera virtual o presencial. Es para los encuentros de la fase de grupos

El socio de Central puede presenciar tres partidos en el Gigante por la fase de grupos de la Libertadores.

El socio de Central tiene la chance comprar su entrada para presenciar los partidos que disputará el equipo de Jorge Almirón en el Gigante por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este lunes 30 de marzo comenzó la segunda etapa de venta del pack de entradas para los tres partidos que jugará en condición de local.

Las plateas cuestan 126 mil pesos para los tres encuentros (para los abonados salían 105 mil pesos).

En tanto que las populares (en la etapa anterior costaban 36 mil pesos), pasaron a valer 48 mil pesos.

Sitios de venta para la Libertadores

El trámite de compra de entradas para los partidos coperos podrá llevarse a cabo, con cuota social al día (marzo pago), tanto en la sede virtual como en forma presencial en la sede de calle Mitre.

Sólo habrá venta de entradas para cada partido, en forma individual y para socios, siempre que el próximo lunes 6 de abril haya un remanente de localidades.

>> Leer más: Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

También hay otras sedes de venta de localidades coperas: tienda zona sur, tienda canalla de Granadero Baigorria y guardería náutica.

Los tres partidos de Central en condición de local, correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores, serán los siguientes: v. Independiente del Valle (jueves 9 de abril, a las 19), v. Libertad (martes 5 de mayo, a las 19), v. Universidad Central (martes 19 de mayo, a las 19.