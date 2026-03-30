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Asociación Rosarina de Fútbol: se vienen cuatro días a puro fútbol en los torneos oficiales

Entre este miércoles y el sábado se disputarán los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol con una nueva programación para todas las categorías

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

30 de marzo 2026 · 20:54hs
Pablo VI. El último campeón de la Rosarina visitará

Pablo VI. El último campeón de la Rosarina visitará, este miércoles a Mitre de Pérez, a partir de las 17. 
El femenino. El plantel de Mitre de Pérez que empató ante Morning Star 2-2 por la segunda fecha. 

El femenino. El plantel de Mitre de Pérez que empató ante Morning Star 2-2 por la segunda fecha. 

En la semana de Pascuas, la Asociación Rosarina de Fútbol dispuso que habrá actividades desde este miércoles al sábado 4 de abril en las diferentes categorías. Por su parte la primera división en sus tres divisiones tendrá doble jornada con la disputa de las 2ª y 3 ª fechas.

La nueva programación se debe a que las actividades fueron suspendidas por las lluvias que azotaron todo el gran Rosario y no se jugó desde el 14 de marzo.

La programación completa para este miércoles y sábado

Este miércoles 1º de abril, se disputará la segunda fecha de Primera división en sus tres categorías A, B y C. Además también jugarán los encuentros del fútbol femenino que estaban suspendidos.

Por su parte el jueves 2 de abril, completarán las jornadas de la 2ª fecha en divisiones inferiores A1 y A2 ( décima, novena y séptima). A su vez se jugarán también los partidos de la 3ª fecha en inferiores A3, en las categorías (décima, novena y séptima). Todos los cotejos corresponde a la programación del domingo 29 de marzo que fueron suspendidos por la inclemencia del tiempo.

El viernes juegan las inferiores

En tanto el viernes 3 de abril, el turno será para los encuentros de inferiores, la tercera fecha en inferiores A1 y A2 con las categorías (Predécima, octava, sexta y quinta). Y también se jugará la 4ª fecha en inferiores A3 con los encuentros en predécima, octava, sexta y quinta.

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La programación del sábado

tendrá actividades para todos los gustos con los partidos de la 3ª fecha en inferiores A1 y A2 (décima, novena y séptima) y la 4ª fecha de las inferiores A3, también con los enfrentamientos en décima, novena y séptima.

Por último también el sábado se disputarán los partidos de primera división A, B y C de la tercera fecha, al igual que la misma jornada para el fútbol femenino en primera división, en sus tres categorías A, B y C con los respectivos horarios.

Los resultados de la 2ª fecha en primera del femenino

En el torneo de primera división A, B y C se disputaron varios encuentros y otros quedaron suspendidos por el mal estado de los campos de juego debido a la lluvia que cayó el domingo.

Resultados: Adiur 6-0 Tiro Federal, Alianza Sport 4-1 Oriental, Villa Gobernador Gálvez 1-1 Unión Americana, Leones 2-1 Argentino, Pablo VI 3-0 Bancario, Botafogo 1-0 Provincial, Lamadrid 2-3 Banco, Tiro Suizo 3-0 Central Córdoba, Unión Alvarez 0-2 14 Junio, Sparta 2-2 Río Negro, Juan XXIII 4-0 Teléfono, 1º de Mayo 0-0 Renato Cesarini, Arijón 2-1 27 de Febrero, Morning Star 2-2 Mitre de Pérez, Rosario Central 8-0 Coronel Aguirre, San Roque 3-0 Sportivo Silva y San José 2-1 María Reina

Los partidos reprogramados se disputarán este miércoles y son: Social Lux v. El Torito, Club del Gran Rosario v. Newell’s, San Telmo v. Sarmiento y General Paz v. Defensores de Funes.

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Asociación Rosarina de Fútbol. Juan XXIII arrancó con el pie derecho en la Primera C con Marcelo Oriti como el nuevo técnico de los papales.

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Miércoles, juega el masculino

Después de 18 días, regresan las actividades en los principales torneos en primera división en sus tres categorías A, B y C. Se disputará la segunda fecha, este miércoles a partir de las 17.

Copa Juego Odesur 2026 (1ª A)

La Primera A tendrá estos cotejos: Morning Star v. Unión de Álvarez, V. G. Gálvez v. Tiro Federal, Oriental v. Central Córdoba, Banco v. Adiur, Coronel Aguirre v. Provincial, El Torito v. Newell’s, Rosario Central v. San Telmo y en Pérez, Mitre uno de los ascendidos en el 2025, recibirá a Pablo VI, último campeón del círculo superior de la Rosarina.

Copa Centenario de la Asociación de Básquet (1ª B)

Por su parte, en la Primera B , los encuentros serán: General Paz v. Botafogo, Tiro Suizo v. Río Negro, Arijón v. Leones FC, 7 de Setiembre v. Fisherton, Alianza Sport v. 1º de Mayo, Club del Gran Rosario v. Defensores Unidos, Renato Cesarini v. Defensores de Funes y Social Lux v. Bancario.

Copa Jesús Fava (1ª C)

Estos serán los cotejos: 14 de Junio v. Sportivo Silva, San Roque v. María Reina, San José v. Argentino, Provincial B v. Estrella Azul de Pérez y Juan XXIII v. Sarmiento.

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