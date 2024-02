Cristina y el gobierno polemizaron por fuerte aumento de la pobreza en la Argentina

El gobierno nacional, por medio de ministros y funcionarios cercanos al presidente Javier Milei, volvió a polemizar este lunes con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta vez luego de que la ex mandataria opinara que en materia social la Argentina se encuentra “peor” que hace dos décadas, al tomar como referencia un informe no oficial difundido el fin de semana que relevó que seis de cada diez argentinos es pobre.