Cristina renovó sus críticas a la administración de Milei

“Comprobación empírica de ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan. Sus consecuencias prácticas, económicas y humanas" , tituló su publicación CFK, quien entendió que en la Argentina se están expresando las "consecuencias económicas de ideas que no funcionan (superávit o muerte… Aunque sea trucho)" .

Si este gobierno hubiese continuado con el… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 31, 2024

Además, consideró que en la falta de entrega de alimentos se reflejan las "consecuencias humanas de funcionarios que no funcionan (porque no saben, no entienden, no firman por miedo, no les importa o, lo que es peor, todo junto)".