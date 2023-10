Cristina llamó a votar por Massa en el balotaje

“Huelga decir el momento tan especial que estamos viviendo quienes militamos en política, en el campo nacional, popular y democrático desde muy jóvenes. Sé del compromiso de todos y todas, de cada uno y una de ustedes”, destacó en su mensaje a los militantes.

“Gracias compañera. El 19, cueste lo que cueste, hay que frenar la deshumanización que proponen Macri y Milei”, consideró Grabois en sus redes sociales.

Grabois hizo un balance positivo del resultado obtenido por Sergio Massa en las elecciones y destacó la necesidad de que se imponga en el balotaje a Milei.

Por otra parte, los diputados del Interbloque Federal Natalia De la Sota y Alejandro Topo Rodríguez manifestaron su apoyo Massa, para el balotaje del 19 de noviembre.

“Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza (LLA) no me representan”, inició De la Sota su mensaje en su cuenta de X, ex Twitter, en referencia a la postulación del opositor Javier Milei.

Y sobre la opción que representa Massa, dijo que ella también apuesta por un “Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”.

En tanto, Topo Rodríguez señaló que “como argentino y peronista, no apoyaré a quien dice admirar a Margaret Tatcher por haber ganado la Guerra de Malvinas y sostiene que la Justicia Social es una aberración. "Votaré a Sergio Massa”, señaló.

Ambos legisladores apoyaron en las elecciones presidenciales al candidato Juan Schiarreti, de Hacemos por Nuestro País (HxNP).

De la Sota y Rodríguez habían formado parte de la comitiva argentina que acompañó al ministro de Economía en agosto pasado a Brasil para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, como parte de un viaje para definir acuerdos financieros y apertura de mercados entre ambas naciones.