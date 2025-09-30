Acercamiento Milei-Macri: tres horas de reunión en Olivos y plan para volver a verse esta semana

Milei y el exmandatario dialogaron en Olivos sobre la situación del país y la necesidad de mayor gobernabilidad. Habrá otro encuentro en los próximos días

Milei retomó el diálogo con Macri y no descarta sumar dirigentes del PRO a su Gabinete

El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri se reunieron este domingo en la Quinta de Olivos tras un año sin contacto, en un encuentro de tres horas en el que también participó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos . Según confirmaron fuentes oficiales, ambos ya trabajan en la organización de una nueva reunión para esta semana, en el marco de un proceso de acercamiento político que busca garantizar mayor gobernabilidad para avanzar con las reformas previstas por la actual gestión.

La charla del domingo fue en horario matutino, sin comida de por medio, solo con infusiones, y se centró en la situación económica y política del país. De acuerdo con lo trascendido, Macri transmitió su visión sobre la coyuntura y advirtió que las derrotas legislativas del oficialismo se explican en gran medida por la falta de diálogo con otros sectores políticos.

El propio líder del PRO confirmó la reunión en su cuenta de X: “ El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante ”.

El vínculo entre Milei y Macri había comenzado a recomponerse semanas atrás, luego de que el presidente libertario le enviara un mensaje desde Nueva York para agradecerle por sus declaraciones tras el anuncio de ayuda financiera de Estados Unidos a la Argentina.

El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y…

>> Leer más: Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Donald Trump

En paralelo, Francos ya se había mostrado con Macri en un evento de la Embajada de Arabia Saudita. El viernes pasado, el ministro se reunió con Milei en Olivos y dos días después se concretó la cita con el fundador de PRO.

Reformas y posibles cambios en el Gabinete

La reunión se dio en medio de las especulaciones sobre cambios en el Gabinete previstos para diciembre. Milei admitió en entrevistas recientes que habrá modificaciones “forzadas” por los triunfos electorales de Luis Petri en Mendoza y Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicará “recalibrar el equipo” y evaluar la incorporación de nuevas figuras.

El presidente no descartó abrir la gestión a dirigentes de otros espacios, principalmente del PRO. En ese sentido, reconoció la posibilidad de que Diego Santilli, actual diputado y candidato de La Libertad Avanza, pueda suceder a Bullrich en la cartera de Seguridad.

“Él siempre ha jugado sin pedir nada a cambio en estos dos años y nunca le ofrecieron nada. Veremos más adelante, hoy hay que mejorar la elección de septiembre y esa es la prioridad”, deslizaron desde su entorno.

Mientras tanto, en la Casa Rosada se organizaba este martes una nueva reunión de la mesa política nacional integrada por Francos, Bullrich, Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. El acercamiento con Macri aparece como parte de la misma estrategia: construir mayor volumen político para fortalecer al oficialismo en el Congreso y avanzar con las reformas que Milei considera centrales para su gestión.