Causa Cuadernos: el debate seguirá en 2026 con planteos preliminares de las defensas

Los abogados de Cristina Kirchner y Julio De Vido pidieron más tiempo para sus respectivas exposiciones a partir de febrero

La decimotercera y última audiencia del año en el proceso por los escritos de Oscar Centeno giró en torno no solo de la lectura del requerimiento de elevación a juicio sino de la discusión respecto de la organización de las audiencias a retomar en febrero próximo , una vez finalizada la feria de verano.

Previo al inicio de la lectura del requerimiento fiscal, las defensas de Cristina Kirchner y del exministro de Planificación Federal Julio De Vido les reclamaron a los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero más tiempo para exponer sus planteos preliminares.

El pedido surgió luego de que el tribunal notificara el cronograma previsto para febrero, en el que se fijó un límite de 45 minutos para la presentación de cada defensa .

Pese al planteo, el tribunal mantuvo el esquema establecido y ratificó que las exposiciones se realizarán bajo ese límite de tiempo, con el objetivo de ordenar el debate y avanzar en una etapa que será clave para definir nulidades, objeciones probatorias y otras peticiones previas al inicio pleno del juicio oral.

Cuarto intermedio hasta febrero

Durante la audiencia, se dio inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio del tramo denominado “Corredores viales”, cuya acusación alcanza a diez personas y no incluye a la expresidenta.

La acusación del fiscal Carlos Stornelli sostuvo que los hechos investigados se inscriben en el marco de una asociación ilícita que habría funcionado, entre 2003 y 2015, con el objetivo de organizar un sistema de recaudación de fondos ilegales a partir del pago de coimas.

Según la imputación, la estructura delictiva habría tenido como finalidad el enriquecimiento ilícito de funcionarios y la utilización de parte de esos fondos para la comisión de otros delitos.

En ese contexto, se detalló el rol atribuido a De Vido, a quien le achacan varios casos de cohecho pasivo en calidad de coautor por la recepción de sobornos vinculados a los corredores viales 1, 2, 3 y 4, que fueron canalizados a través de Claudio Uberti, por entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales.

Uberti es señalado como el funcionario encargado de exigir y recibir los pagos ilegales y se le imputa media docena de casos de cohecho pasivo.

Posteriormente, el tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el 3 de febrero de 2026, dando por concluida la actividad del debate por este año.