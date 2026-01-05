La Capital | Es Social | Sarkany

Sarkany abrió sus puertas en Rosario en Alto Rosario Shopping

La icónica marca de calzado regresó a Rosario con una tienda que celebra el diseño, la vanguardia y la experiencia de compra

5 de enero 2026 · 11:07hs
Paula Broglia

Paula Broglia, Ricky Sarkany y Melani del Barrio

La llegada coincide con el lanzamiento de la colección de verano, una propuesta vibrante que incluye sandalias de fiesta y de playa, plataformas, ballerinas, mocasines y zapatillas. Además, la apertura incorpora el universo Sofía, que presenta su característico corner dentro del local con indumentaria —bikinis, vestidos, denim y más— y una selección de calzado.

Con esta apertura, SARKANY reafirma su ADN innovador y despliega una propuesta versátil y poderosa para pisar fuerte en el verano 2026.

sarkani (1)
Renata Lucero y Victoria Zamarini

Renata Lucero y Victoria Zamarini

sarkani (2)
Clara Richardson y Nazarena Corra

Clara Richardson y Nazarena Corra

sarkani (3)
Trinidad Bivi y Pilar Enrico

Trinidad Bivi y Pilar Enrico

sarkani (4)
Sofia Marinelli, Renata Bianchi y Kiara Montenegro

Sofia Marinelli, Renata Bianchi y Kiara Montenegro

sarkani (5)
Marisa Méndez y Florentina Boeykens

Marisa Méndez y Florentina Boeykens

sarkani (6) - copia
Maite Dalmau y Milagros Budaci

Maite Dalmau y Milagros Budaci

sarkani (7) - copia
Rocío Ricca y Nazarena Genre

Rocío Ricca y Nazarena Genre

sarkani (8)
Sofia Arschinov y Diana Cubo

Sofia Arschinov y Diana Cubo

sarkani (12)
Santiago Adolfo, Eduardo Mulhall y Malala Cunha Ferre

Santiago Adolfo, Eduardo Mulhall y Malala Cunha Ferre

Noticias relacionadas
Carla Ojeda, Axel Gómez, Cristian Volpe y Patricia Monti

Ragazza Models Agency, presentó su nuevo local

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Lo último

Ante un juez federal, Maduro se declaró inocente y denunció un secuestro

Ante un juez federal, Maduro se declaró inocente y denunció un secuestro

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

La pareja que perdió su vivienda y a 12 animales rescatados en un incendio logró reponer parte de lo perdido. "Me sorprende la solidaridad de la gente", dice Camila
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Ovación
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Tras el no a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Policiales
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

La Ciudad
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
La Ciudad

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no
Ovación

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas