Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

Utilizaron bombas teledirigidas para destruir túneles de acceso a la estructura en las montañas, muy cerca de la histórica ciudad de Palmira

El Reino Unido y Francia llevaron a cabo un ataque aéreo conjunto en el centro de Siria contra una instalación subterránea donde se cree que miembros del grupo Estado Islámico (Isis, por sus siglas en inglés) almacenaron armas y explosivos.

El Ministerio de Defensa británico indicó en un comunicado que se utilizaron bombas teledirigidas el sábado por la noche para atacar varios túneles de acceso a la estructura en las montañas, ubicadas muy cerca de la histórica ciudad de Palmira, en la provincia de Homs.

Francia y el Reino Unido forman parte de la coalición encabezada por Estados Unidos que estuvo combatiendo a los milicianos del Isis durante más de una década.

El Ministerio de Defensa británico señaló que aviones de combate Typhoon FGR4 fueron apoyados por un avión cisterna Voyager, y se les sumaron aviones franceses. Explicó que las bombas teledirigidas Paveway IV estallaron en varios túneles de acceso a la instalación, y los primeros indicios dejan entrever que el blanco fue “atacado con éxito”.

El secretario de Defensa británico, John Healey, indicó que el Reino Unido está decidido a “estar hombro con hombro" con sus aliados para “eliminar cualquier resurgimiento” del Isis.

“Esta operación, para eliminar a terroristas peligrosos que amenazan nuestro modo de vida, muestra cómo nuestras fuerzas armadas están listas para actuar, durante todo el año, manteniendo al Reino Unido seguro en casa y fuerte en el extranjero”, expresó.

En un comunicado en la red social X, el ejército francés dijo que los ataques estaban dirigidos a “prevenir el resurgimiento” del Estado Islámico, ya que “la lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad” para Francia y sus socios.

Siria se sumó a la coalición contra el Estado Islámico a finales del año pasado.

A pesar de su derrota en Siria en 2019, células latentes de Isis todavía llevan a cabo ataques mortales en ese país y en Irak, en los que hace tiempo el grupo terrorista declaró haber inaugurado un califato. Expertos de la ONU dicen que el Estado Islámico todavía cuenta con entre 5.000 y 7.000 miembros en su antiguo bastión en Siria e Irak.

El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump lanzó ataques militares en Siria para “eliminar” a combatientes del Isis y almacenes de armas, en represalia por una emboscada cerca de Palmira en la que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidenses.