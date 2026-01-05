Navidad mágica

Información General Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

Ovación La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

La Ciudad El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Información General Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Policiales Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

La Ciudad Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

La Ciudad Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Economía Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

La Ciudad Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Por Elbio Evangeliste Ovación Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Azul Martínez Lo Re Negocios Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

El Mundo Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

La Ciudad En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Por Claudio Berón Policiales Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

La Ciudad Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

Policiales El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

OVACIÓN Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Ovación Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Ovación El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino