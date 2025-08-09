La Capital | Política | Cristina Kirchner

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei tras la cadena nacional: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

La expresidenta se refirió a la frase que usó el jefe de Estado para referirse a los legisladores que votaron en contra de los vetos impuestos por el mandatario

9 de agosto 2025 · 15:43hs
Cristina Kirchner criticó duramente a Javier Milei luego de la cadena nacional de este viernes.

Cristina Kirchner criticó duramente a Javier Milei luego de la cadena nacional de este viernes.

"Más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con chaleco de fuerza de la (Casa) Rosada". La cita pertenece a la expresidenta Cristina Kirchner, quien volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei luego de la cadena nacional en la que el mandatario anunció medidas para blindar el superávit fiscal.

A través de su cuenta de X y desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria, la expresidenta cargó contra Milei este sábado tras escuchar la cadena nacional del mandatario, quien este viernes anticipó que firmará una instrucción que le prohibirá al Ministerio de Economía financiar el gasto primario del Tesoro con emisión monetaria. Además, el jefe de Estado informó que su gobierno presentará un proyecto de ley para penalizar presupuestos que incurran en el déficit fiscal, aunque no dio demasiados detalles al respecto.

“Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, manifestó la expresidenta, en referencia a dichos de Milei en cadena nacional. El mandatario dijo que el programa económico del gobierno "empezó a arrojar resultados" y que "la inflación se ha desplomado y va camino a desaparecer, sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas y los salarios le vienen ganando a la inflación”.

Emisión monetaria

Por otro lado, Cristina Kirchner le pidió al presidente que deje “de mentir con la cantinela” de que en el gobierno nacional “no hay emisión monetaria”, y agregó: “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

Embed

“Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”, resaltó.

>> Leer más: La lógica represiva de vetar de Javier Milei

Sobre el final, la exmandataria dijo: “Muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

Noticias relacionadas
La exmandataria Cristina Kirchner también tildó a Javier Milei de títere vende Patria.

Cristina Kirchner se despachó con una dura carta contra Javier Milei

La exmandataria Cristina Kirchner también tildó a Javier Milei de títere vende Patria.

Cristina Kirchner se despachó con una dura carta contra Javier Milei

la logica represiva de vetar de javier milei

La lógica represiva de vetar de Javier Milei

El presidente Javier Milei apuntó a la oposición por impulsar un conjunto de leyes para atacar la “piedra angular” de su gestión.

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal

Ver comentarios

Las más leídas

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Lo último

Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

En el marco del torneo organizado por la Federación Rosarina de Natación, más de 300 personas llevaron su apoyo al joven nadador accidentado en Buenos Aires

La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

Por Gonzalo Santamaría
Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza
politica

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La region

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Fabbiani: Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

Ovación
Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Por Leandro Garbossa
Ovación

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

El tremendo gol que ratifica al rosarino Ángel Correa como la gran figura del fútbol mexicano

El tremendo gol que ratifica al rosarino Ángel Correa como la gran figura del fútbol mexicano

Policiales
El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre
Policiales

El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

La Ciudad
La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron

Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares
Policiales

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet
Información General

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar
Información General

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana
Información General

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro
La Ciudad

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells
Policiales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales
Policiales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso
Política

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja
La Ciudad

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación
La Ciudad

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
Información General

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Guido Zack: Queremos un país territorialmente igualitario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal
Ovación

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario
La Ciudad

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario