Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei tras la cadena nacional: "Te van a sacar con chaleco de fuerza" La expresidenta se refirió a la frase que usó el jefe de Estado para referirse a los legisladores que votaron en contra de los vetos impuestos por el mandatario 9 de agosto 2025 · 15:43hs

Cristina Kirchner criticó duramente a Javier Milei luego de la cadena nacional de este viernes.

"Más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con chaleco de fuerza de la (Casa) Rosada". La cita pertenece a la expresidenta Cristina Kirchner, quien volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei luego de la cadena nacional en la que el mandatario anunció medidas para blindar el superávit fiscal.

A través de su cuenta de X y desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria, la expresidenta cargó contra Milei este sábado tras escuchar la cadena nacional del mandatario, quien este viernes anticipó que firmará una instrucción que le prohibirá al Ministerio de Economía financiar el gasto primario del Tesoro con emisión monetaria. Además, el jefe de Estado informó que su gobierno presentará un proyecto de ley para penalizar presupuestos que incurran en el déficit fiscal, aunque no dio demasiados detalles al respecto.

“Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, manifestó la expresidenta, en referencia a dichos de Milei en cadena nacional. El mandatario dijo que el programa económico del gobierno "empezó a arrojar resultados" y que "la inflación se ha desplomado y va camino a desaparecer, sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas y los salarios le vienen ganando a la inflación”.

Emisión monetaria Por otro lado, Cristina Kirchner le pidió al presidente que deje “de mentir con la cantinela” de que en el gobierno nacional “no hay emisión monetaria”, y agregó: “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

Embed Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.



Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025 "Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía", resaltó. Sobre el final, la exmandataria dijo: "Muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas".