La Capital | Política | Cristina Kirchner

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

A través de su abogado, la expresidenta solicitó también que se elimine la limitación para recibir visitas en el departamento donde cumple prisión domiciliaria

8 de agosto 2025 · 18:23hs
La expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Constitución.

La expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Constitución.

La expresidenta Cristina Kirchner busca, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejar de usar la tobillera electrónica y eliminar las limitaciones del régimen de visitas durante el cumplimiento de su prisión domiciliaria, ambas decisiones tomadas por el Tribunal Oral Federal Nº 2.

El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, presentó un recurso extraordinario para que la exmandataria deje de usar la tobillera electrónica. El letrado ya había argumentado que era innecesaria la utilización del dispositivo, teniendo en cuenta que ella tiene custodia permanentemente. Además, solicitó eliminar la limitación de las visitas que puede recibir durante el cumplimento de su prisión domiciliaria, en el departamento de San José 1111, del barrio porteño de Constitución.

La expresidenta, a través de su abogado, también recusó a los tres jueces de la Corte Suprema y busca que la resolución del recurso quede en manos de conjueces. De esta manera, en caso de llegar a buen puerto, la medida será revisada luego de que se realice el sorteo correspondiente para saber qué magistrados tomarán el asunto.

>> Leer más: Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Amalia Granata y la jugada de Perotti

Cristina Kirchner cumple seis años de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el marco de la causa Vialidad, en el que se le atribuyó una administración fraudulenta con perjuicio al Estado estimado en 537 millones de dólares.

Noticias relacionadas
Milei habla en candena nacional desde la Casa Rosada.

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

Los partidos y frentes santafesinos pusieron el gancho para competir en la elección a diputado nacional. 

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El presidente Javier Milei expulsó a Diana Mondino del gabinete por su voto en la ONU a favor de Cuba y en contra de Estados Unidos e Israel. 

Qué dijo Diana Mondino: sus explosivas declaraciones sobre Milei y el caso $Libra

Con la presentación de alianzas se va aclarando el panorama electoral en Santa Fe, que terminará de completarse el 17 de agosto, con la presentación de listas. 

Cerraron los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Ver comentarios

Las más leídas

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Lo último

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

En total fueron 117 los estudiantes de todo el país que volvieron a rendir este jueves en Buenos Aires, ninguno pasó el examen, que fue "mucho más difícil" y poco habitual

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
La Ciudad

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
Economía

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

En Newells, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

En Newell's, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

Ovación
El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

Por Carlos Durhand
Ovación

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Otro jugador que se va Newells: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María, pero también le marcó la cancha

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María, pero también le marcó la cancha

Policiales
El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newells

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

La Ciudad
Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
Información General

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual
Economía

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Guido Zack: Queremos un país territorialmente igualitario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Thamina Habichayn
Política

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal
Ovación

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias
Información General

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros
Policiales

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Complicidad con la barbarie: apuntan a Milei por invitar a Netanyahu
Política

"Complicidad con la barbarie": apuntan a Milei por invitar a Netanyahu

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Diana Mondino: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones