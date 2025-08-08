Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica A través de su abogado, la expresidenta solicitó también que se elimine la limitación para recibir visitas en el departamento donde cumple prisión domiciliaria 8 de agosto 2025 · 18:23hs

La expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Constitución.

La expresidenta Cristina Kirchner busca, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejar de usar la tobillera electrónica y eliminar las limitaciones del régimen de visitas durante el cumplimiento de su prisión domiciliaria, ambas decisiones tomadas por el Tribunal Oral Federal Nº 2.

El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, presentó un recurso extraordinario para que la exmandataria deje de usar la tobillera electrónica. El letrado ya había argumentado que era innecesaria la utilización del dispositivo, teniendo en cuenta que ella tiene custodia permanentemente. Además, solicitó eliminar la limitación de las visitas que puede recibir durante el cumplimento de su prisión domiciliaria, en el departamento de San José 1111, del barrio porteño de Constitución.

La expresidenta, a través de su abogado, también recusó a los tres jueces de la Corte Suprema y busca que la resolución del recurso quede en manos de conjueces. De esta manera, en caso de llegar a buen puerto, la medida será revisada luego de que se realice el sorteo correspondiente para saber qué magistrados tomarán el asunto.

Cristina Kirchner cumple seis años de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el marco de la causa Vialidad, en el que se le atribuyó una administración fraudulenta con perjuicio al Estado estimado en 537 millones de dólares.